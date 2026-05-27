राजस्थान का टॉप-10 वांटेड अपराधी ‘लादेन’ जयपुर से गिरफ्तार, पपला का साथी हरियाणा की चीकू गैंग का भी सहयोगी रहा

विक्रम उर्फ लादेन और पपला गुर्जर शुरुआत में अलग-अलग गैंग से जुड़े हुए थे। इलाके में वर्चस्व, रंगदारी और अपराध जगत में दबदबे को लेकर दोनों के बीच टकराव रहता था। पुलिस रिकॉर्ड और स्थानीय लोगों के मुताबिक दोनों गैंगों के बीच कई बार तनाव की स्थिति बनी। हालांकि बाद में विक्रम गुर्जर और पपला गुर्जर के बीच संबंध सुधरने लगे। लेकिन, चीकू गैंग का साथ छोड़ने के बाद विक्रम उर्फ लादेन ने पहाड़ी गांव में ही अपनी एक नई गैंग बनाई।