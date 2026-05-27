CNG Price Hike in Rajasthan: पेट्रोल-डीजल के बाद अब सीएनजी गैस महंगी, जानें बढ़ी कीमतें और क्या होगा असर?

राजस्थान में सीएनजी (CNG) गैस का इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण खबर आई है। सीएनजी की आपूर्ति करने वाली प्रमुख कंपनी टोरेंट गैस ने सीएनजी की कीमतों में 1.59 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। कंपनी द्वारा घोषित की गई यह नई दरें आज से ही जयपुर शहर और इसके आसपास के अधिकृत सीएनजी फिलिंग स्टेशनों पर पूरी तरह से लागू कर दी गई हैं। इस मूल्य वृद्धि से पहले जयपुर में सीएनजी गैस का भाव 94.41 रुपये प्रति किलोग्राम (कुछ केंद्रों पर तकनीकी रूप से 94.42 रुपये) चल रहा था। टोरेंट कंपनी द्वारा की गई 1.59 रुपये की इस ताजा बढ़ोतरी के बाद अब उपभोक्ताओं को प्रति किलोग्राम सीएनजी के लिए पूरे 96 रुपये का भुगतान करना होगा। पेट्रोल और डीजल की पहले से ही ऊंची कीमतों के बीच सीएनजी के दामों में हुई इस वृद्धि से उन वाहन चालकों पर सीधा असर पड़ने की संभावना है जिन्होंने पर्यावरण अनुकूल और किफायती विकल्प के रूप में सीएनजी किट को अपनाया था।