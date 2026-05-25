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राजस्थान में ‘रॉकेट’ बने पेट्रोल-डीजल के दाम, देखें सभी 33 शहरों की नई रेट लिस्ट

Petrol Diesel Price hike in Rajasthan | राजस्थान में 'रॉकेट' बने पेट्रोल-डीजल के दाम! 12 दिन में 4 बार बढ़ी रेट्स। जानिए मरुधरा के किस जिले में है सबसे सस्ता ईंधन और कहां मिल रहा है सबसे महंगा तेल। पूरी सूची।

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जयपुर

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Nakul Devarshi

May 25, 2026

Rajasthan Fuel Price Hike New Rate List

Rajasthan Fuel Price Hike New Rate List

राजस्थान की आम जनता के लिए आज यानी 25 मई 2026 को सुबह-सुबह तेल कंपनियों ने ऐसा झटका दिया, जिसने हर किसी के बजट का गणित पूरी तरह बिगाड़ कर रख दिया। अगर आप राजस्थान के किसी भी शहर में रहते हैं और अपनी बाइक या कार लेकर घर से बाहर निकलने की सोच रहे हैं, तो अपनी जेब में अतिरिक्त पैसों का इंतजाम पहले ही कर लीजिए क्योंकि राजस्थान में पेट्रोल और डीजल के दाम अब जमीन पर नहीं, बल्कि सीधे आसमान में 'रॉकेट' की तरह उड़ रहे हैं।वैश्विक बाजार के दबाव और घरेलू तेल कंपनियों के नए रणनीतिक फैसलों के चलते राजस्थान में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में अब तक की सबसे भीषण आग लग चुकी है।

ताजा अपडेट के अनुसार, सामान्य पेट्रोल की कीमतों में सीधे ₹2.82 प्रति लीटर और डीजल के दामों में ₹2.72 प्रति लीटर का भयंकर उछाल आया है। इस अप्रत्याशित मूल्य वृद्धि ने राज्य के मध्यमवर्गीय परिवारों, कैब ड्राइवरों, नौकरीपेशा युवाओं और खेती-किसानी से जुड़े ट्रैक्टर ऑपरेटरों की चिंताएं बढ़ा दी हैं।

बैक-टू-बैक मूल्य वृद्धि से जनता में 'हाहाकार'

यह कोई सामान्य या आंशिक बढ़ोतरी नहीं है, बल्कि पिछले दो हफ्तों से आम जनता की जेब पर लगातार सर्जिकल स्ट्राइक की जा रही है। तेल कंपनियों की इस क्रोनोलॉजी को अगर आप समझेंगे, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि महंगाई किस कदर बेकाबू हो चुकी है:

12 दिन में पेट्रोल का महा-विस्फोट: पिछले महज 12 दिनों के भीतर तेल कंपनियों ने किस्तों में कुल 4 बार दाम बढ़ाए हैं, जिसके कारण पेट्रोल की कीमतों में कुल ₹7.94 प्रति लीटर का भयंकर इजाफा हो चुका है।

12 दिन में डीजल की रिकॉर्ड तोड़ छलांग: इसी तरह, माल ढुलाई और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की लाइफलाइन माने जाने वाले डीजल की कीमतों में भी इन 12 दिनों के भीतर कुल ₹7.57 प्रति लीटर की भारी-भरकम बढ़ोतरी की गई है।

रसोई से लेकर बाजार तक असर: लगातार हो रही इस मूल्य वृद्धि के कारण ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बढ़ गया है, जिससे जयपुर और जोधपुर की मंडियों में आने वाली हरी सब्जियां, दूध, फल और रोजमर्रा के राशन का सामान भी आनुपातिक रूप से महंगा होना शुरू हो गया है।

राजधानी जयपुर : प्रीमियम पेट्रोल (XP) हुआ ₹121 के पार

राजस्थान की राजधानी जयपुर के फिलिंग स्टेशनों से जो लाइव डेटा आज सुबह सामने आया है, उसने पुराने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। आम इस्तेमाल वाले फ्यूल के साथ-साथ हाई-परफॉर्मेंस और स्पोर्ट्स गाड़ियों में डलने वाले प्रीमियम पेट्रोल (XP) के दाम भी अब आम उपभोक्ताओं के बजट से कोसों दूर जा चुके हैं।

जयपुर में ईंधन की कीमतों का पुराना बनाम नया भाव (25 मई 2026)

ईंधन का प्रकार (Fuel Type)पुराना भाव (Old Price)आज की बढ़ोतरी (Hike)आज का नया भाव (New Live Price)आम उपभोक्ता की जेब पर प्रति लीटर सीधा असर
सामान्य पेट्रोल (Regular Petrol)₹109.84+ ₹2.82₹112.69यदि आप अपनी बाइक की टंकी में 10 लीटर पेट्रोल भरवाते हैं, तो सीधे ₹28.20 अतिरिक्त देने होंगे।
प्रीमियम पेट्रोल (XP Petrol)₹119.15+ ₹2.82₹121.97लग्जरी और स्पोर्ट्स कार-बाइक रखने वाले युवाओं का मासिक मेंटेनेंस बजट पूरी तरह फेल।
सामान्य डीजल (Regular Diesel)₹95.05+ ₹2.73₹97.78भारी मालवाहक ट्रकों, बसों और खेती-किसानी के ट्रैक्टरों का रनिंग कॉस्ट अब सीधे तौर पर बढ़ गया है।

राजस्थान के सभी 33 जिलों की नई Petrol Diesel Rate List

क्र. सं.जिला (District)पेट्रोल का नया भाव (Rs/Ltr)डीजल का नया भाव (Rs/Ltr)
1अजमेर (Ajmer)₹111.37₹96.54
2अलवर (Alwar)₹112.38₹97.43
3भरतपुर (Bharatpur)₹111.31₹96.46
4बारां (Baran)₹111.74₹96.87
5बाड़मेर (Barmer)₹113.22₹98.39
6बांसवाड़ा (Banswara)₹113.23₹98.31
7बूंदी (Bundi)₹111.77₹96.88
8भीलवाड़ा (Bhilwara)₹112.05₹97.16
9बीकानेर (Bikaner)₹113.21₹98.38
10चूरू (Churu)₹113.47₹98.60
11चित्तौड़गढ़ (Chittorgarh)₹111.36₹96.54
12धौलपुर (Dholpur)₹112.20₹97.27
13डूंगरपुर (Dungarpur)₹113.22₹98.39
14दौसा (Dausa)₹112.56₹97.59
15हनुमानगढ़ (Hanumangarh)₹113.22₹98.38
16जयपुर (Jaipur)₹112.69₹97.81
17जोधपुर (Jodhpur)₹111.55₹96.71
18जालौर (Jalore)₹112.72₹97.77
19झुंझुनूं (Jhunjhunu)₹113.21₹98.35
20झालावाड़ (Jhalawar)₹112.10₹97.19
21जैसलमेर (Jaisalmer)₹113.21₹98.39
22करौली (Karauli)₹111.95₹97.04
23कोटा (Kota)₹111.27₹96.44
24नागौर (Nagaur)₹113.23₹98.23
25पाली (Pali)₹111.93₹97.06
26प्रतापगढ़ (Pratapgarh)₹112.26₹97.35
27राजसमंद (Rajsamand)₹112.49₹97.56
28सिरोही (Sirohi)₹113.20₹98.21
29सीकर (Sikar)₹112.73₹97.77
30सवाई माधोपुर (Sawai Madhopur)₹113.22₹98.27
31श्रीगंगानगर (Sri Ganganagar)₹113.22₹98.38
32टोंक (Tonk)₹112.57₹97.63
33उदयपुर (Udaipur)₹112.52₹97.59

जानिए किस शहर में 'सबसे महंगा' और 'सबसे सस्ता' पेट्रोल-डीजल?

राजस्थान के अलग-अलग जिलों में लगने वाले स्थानीय टैक्स, वैट (VAT) की दरों और डिपो से दूरी (Transportation Cost) के कारण हर शहर में ईंधन की कीमतें अलग होती हैं। आज की इस महा-बढ़ोतरी के बाद मरुधरा के दो शहरों के बीच का अंतर बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है।

आज की नई रेट लिस्ट के मुताबिक, राजस्थान में सबसे महंगा पेट्रोल चूरू जिले में ₹113.47 प्रति लीटर के भाव पर बिक रहा है। वहीं अगर डीजल की बात करें, तो सबसे महंगा डीजल भी चूरू में ही ₹98.60 प्रति लीटर के ऑल-टाइम हाई स्तर पर पहुंच गया है। इसके ठीक पीछे श्रीगंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर जैसे सरहदी जिले हैं, जहां पेट्रोल का भाव ₹113.22 प्रति लीटर के पार बना हुआ है। इन क्षेत्रों के लोगों को अपनी गाड़ियों को चलाने के लिए पूरे राज्य में सबसे ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है।

इसके विपरीत, अगर हम सबसे कम कीमतों वाले जिलों की बात करें, तो राजस्थान में सबसे सस्ता पेट्रोल कोटा जिले में ₹111.27 प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। वहीं डीजल की बात की जाए, तो पूरे राजस्थान में सबसे सस्ता डीजल भी कोटा में ही ₹96.44 प्रति लीटर के भाव पर उपलब्ध है। कोटा के ठीक बाद अजमेर, भरतपुर और चित्तौड़गढ़ जैसे जिले आते हैं, जहां पेट्रोल-डीजल की कीमतें अन्य जिलों के मुकाबले ₹1 से ₹2 प्रति लीटर तक कम हैं।

कब थमेगी तेल की यह 'रॉकेट' रफ्तार?

राजस्थान में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में आया यह नया और भयंकर उबाल इस बात का साफ संकेत है कि पारंपरिक ईंधन अब आम आदमी की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। लगातार बढ़ती कीमतों के बीच अब लोगों के पास अपनी जेब बचाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) और सीएनजी (CNG) गाड़ियों की तरफ रुख करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है।

अब पूरी जनता की निगाहें मुख्यमंत्री सचिवालय (CMO) पर टिकी हैं कि क्या सरकार इस चौतरफा दबाव के बाद वैट (VAT) की दरों में कोई ऐतिहासिक कटौती कर मरुधरा के वाहन चालकों को महंगाई के इस 'रॉकेट' से कोई राहत दिलाएगी या जनता को इसी तरह किस्तों में लुटते रहना पड़ेगा।

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Published on:

25 May 2026 09:45 am

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