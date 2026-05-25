राजस्थान में ‘रॉकेट’ बने पेट्रोल-डीजल के दाम, देखें सभी 33 शहरों की नई रेट लिस्ट

राजस्थान की आम जनता के लिए आज यानी 25 मई 2026 को सुबह-सुबह तेल कंपनियों ने ऐसा झटका दिया, जिसने हर किसी के बजट का गणित पूरी तरह बिगाड़ कर रख दिया। अगर आप राजस्थान के किसी भी शहर में रहते हैं और अपनी बाइक या कार लेकर घर से बाहर निकलने की सोच रहे हैं, तो अपनी जेब में अतिरिक्त पैसों का इंतजाम पहले ही कर लीजिए क्योंकि राजस्थान में पेट्रोल और डीजल के दाम अब जमीन पर नहीं, बल्कि सीधे आसमान में 'रॉकेट' की तरह उड़ रहे हैं।वैश्विक बाजार के दबाव और घरेलू तेल कंपनियों के नए रणनीतिक फैसलों के चलते राजस्थान में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में अब तक की सबसे भीषण आग लग चुकी है।