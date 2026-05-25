Rajasthan: जिन दवाओं को समझ रहे थे असरदार, जांच में निकली ‘नकली’; 7 महीने में 133 ब्रांडेड मेडिसन फेल

जयपुर। राजस्थान में अक्सर सरकारी अस्पतालों की निःशुल्क दवाओं पर सवाल उठते रहे है, लेकिन 133 ब्रांडेड दवाएं बेकार साबित हुई है। राजस्थान के औषधि नियंत्रण आयुक्तालय की बीते सात माह की जांच रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। तीन साल में सरकारी लैब में जांची गई 217 दवाएं 'नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी' घोषित हुई, जिनमें 25 सैंपल नकली (स्प्यूरियस) पाए गए। चिंताजनक यह है कि 133 तरह की ब्रांडेड दवा और कॉस्मेटिक उत्पाद भी जांच में फेल पाए गए। इनमें जयपुर, बद्दी, देहरादून, हरिद्वार, पालघर, गुजरात और हिमाचल प्रदेश की कंपनियों के उत्पाद शामिल है।