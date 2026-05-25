JDA : जेडीए की इंजीनियरिंग का नमूना, सड़क के बीचोंबीच लगा बिजली की हाईटेंशन लाइन का खंभा, कब हटेगा?

जयपुर के बरकत नगर के मुख्य चौराहे पर पेयजल लाइन लीकेज ठीक करने के बाद खोदे गए गड्ढे को ठीक कर दिया गया। नगर निगम ने नाले के दोनों ओर दीवार बनाकर चैंबर बना दिया है। हालांकि दीवार नहीं सूखने से अभी फेरोकवर नहीं लगाए हैं। पिछले दिनों जलदाय विभाग ने पेयजल लाइन लीकेज ठीक करने के बाद गड्‌ढा खुला ही छोड़ दिया था, जो कई दिन तक खुला पड़ा रहा। करीब पांच-छह फीट गहरा गड्‌ढा बाजार में जाम और हादसे का कारण बन गया,