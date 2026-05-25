25 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

JDA : जेडीए की इंजीनियरिंग का नमूना, सड़क के बीचोंबीच लगा बिजली की हाईटेंशन लाइन का खंभा, कब हटेगा?

JDA : जयपुर विकास प्राधिकरण की इंजीनियरिंग का नमूना देखकर आप चकित रह जाएंगे। जेडीए ने सड़क बनाई पर बिजली का खंभा नहीं हटाया। सड़क के बीचोंबीच बिजली की हाईटेंशन लाइन का खंभा लगा है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

May 25, 2026

Jaipur Development Authority engineering Specimen electricity pole middle in road

सड़क के बीचोंबीच लगा बिजली का खंभा। फोटो पत्रिका

JDA : जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) की इंजीनियरिंग का नमूना देखना है तो मांग्यावास, मानसरोवर से गुजरने वाली हाईटेंशन लाइन के पास चले आइए। हाईटेंशन लाइन के दोनों ओर जेडीए ने सड़क बनाई है। अभियांत्रिकी शाखा को सड़क बनाने की इतनी जल्दी थी कि विद्युत पोल हटे नहीं और डामर डाल दिया। चार माह से जेडीए की अभियांत्रिकी शाखा और विद्युत शाखा में पत्राचार चल रहा है, लेकिन पोल मौके पर ज्यों के त्यों खड़े हादसे को दावत दे रहे हैं।

स्थानीय लोगों का कहना है कि रात के समय पोल दिखाई नहीं देते। कई बार दोपहिया वाहन चालक बचते-बचते निकले हैं। सड़क पर अचानक बीच में खड़े पोल किसी भी बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं। लोगों में नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि करोड़ों रुपए खर्च कर सड़क बनाई गई, लेकिन मूलभूत सुरक्षा इंतजाम तक पूरे नहीं किए गए।

सड़क भी क्षतिग्रस्त

हाईटेंशन लाइन के सहारे ट्रैफिक का दबाव भी कम रहता है, लेकिन नई सड़क पर कई जगह गड्ढे हो गए है। इससे सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे है।

जेवीवीएनएल को मांग पत्र करवा जमा

सड़क पर जो विद्युत पोल लगे हैं, उन्हें हटाने के लिए जेवीवीएनएल को मांग पत्र जमा करवा दिया है, जल्द ही डिस्कॉम की टीम शटडाउन लेकर सड़क सीमा में आ रहे पोल को हटाएगी। प्रशांत चाष्टा, एक्सईएन, विद्युत शाखा, जेडीए

कई माह इंतजार के बाद सड़क बनाई

अब तक चार ईओ नोट विद्युत शाखा को लिखे हैं। मौके पर शाखा के एईएन ने निरीक्षण भी कर लिया है। कई माह इंतजार के बाद सड़क बनाई है।
मनीष रोतवाल, एक्सईएन, जोन पीआरएन

जयपुर : बरकत नगर में चौराहे पर गड्ढा किया ठीक, चैंबर बनाया

जयपुर के बरकत नगर के मुख्य चौराहे पर पेयजल लाइन लीकेज ठीक करने के बाद खोदे गए गड्ढे को ठीक कर दिया गया। नगर निगम ने नाले के दोनों ओर दीवार बनाकर चैंबर बना दिया है। हालांकि दीवार नहीं सूखने से अभी फेरोकवर नहीं लगाए हैं। पिछले दिनों जलदाय विभाग ने पेयजल लाइन लीकेज ठीक करने के बाद गड्‌ढा खुला ही छोड़ दिया था, जो कई दिन तक खुला पड़ा रहा। करीब पांच-छह फीट गहरा गड्‌ढा बाजार में जाम और हादसे का कारण बन गया,

इसका पत्रिका पत्रका इम्पैक्ट ने 18 मई को खुलासा किया था। इसके बाद जलदाय विभाग और नगर निगम के अधिकारी मौके पर पहुंचे और काम शुरू करवाया। व्यापारी मोहित गहलोत व कुलदीप गुप्ता ने बताया कि चौराहे पर गड्‌ढा होने से शाम को बाजार में जाम लग जाता है। अब नाले की दीवार पक्की कर दी गई है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Electricity : मीटर से छेड़छाड़ अब पड़ेगी महंगी, लगेगी भारी पेनल्टी, 1 जून से लागू होंगे नए नियम
उदयपुर
Electricity Act Amendment 2003 New rules effect 1 June Rajasthan meters Tampering penalty

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

25 May 2026 08:54 am

Published on:

25 May 2026 08:53 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / JDA : जेडीए की इंजीनियरिंग का नमूना, सड़क के बीचोंबीच लगा बिजली की हाईटेंशन लाइन का खंभा, कब हटेगा?

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Accident: राजस्थान में UPSC एग्जाम दिलाने जा रहे पिता की दर्दनाक मौत, शव को देखकर फूट-फूटकर रोती रही गंभीर घायल बेटी

Jaipur-Delhi Highway Accident
जयपुर

डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के ‘गढ़’ में सांसद हनुमान बेनीवाल का ‘शक्ति प्रदर्शन’, जानें क्या है बड़ी वजह?

Hanuman Beniwal VS Prem Chand Bairwa
जयपुर

Jaipur Anu Meena Suicide Case: इंजीनियर पति के कामवाली बाई से थे अवैध संबंध, विरोध करने पर पत्नी से करता था मारपीट

Anu Suicide Case
जयपुर

Bulldozer Action: जयपुर में 120 से अवैध ढांचों पर चला ताबतोड़ बुलडोजर, होटल और शोरूम भी ध्वस्त, 8 घरों को मिली मोहलत

Action On Jaipur Encroachment
जयपुर

Petrol-Diesel Price in Rajasthan : राजस्थान में 12 दिन में चौथी बार बढ़े दाम, पेट्रोल 2.82 और डीज़ल 2.73 रुपए महंगा

Jaipur Petrol Panic Buying
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.