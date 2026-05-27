एक्टिव होगा न्यू पश्चिमी विक्षोभ, नौतपा के बीच आंधी-बारिश का अलर्ट, राजस्थान समेत देश के 5 शहरों में तापमान 47°C पार

Rajasthan Weather Update: जयपुर 25 मई से शुरू हुए नौतपा ने तीन दिन में ही पसीने छुड़ा दिए हैं। भीषण गर्मी में गुजरे बीते एक दिन में देश के 5 शहरों में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया। इनमें उत्तर प्रदेश का बांदा (47.6°), महाराष्ट्र का ब्रह्मपुरी (47.6°), राजस्थान का श्रीगंगानगर (47.0°), महाराष्ट्र का गड़चिरोली (46.6°) और महाराष्ट्र का चंद्रपुर (46.4°) शामिल है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मंगलवार को उत्तराखंड, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, बिहार, ओडिशा, तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में लू चली।