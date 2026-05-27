एक्टिव होगा न्यू पश्चिमी विक्षोभ, नौतपा के बीच आंधी-बारिश का अलर्ट, राजस्थान समेत देश के 5 शहरों में तापमान 47°C पार

सीकर में मंगलवार दोपहर बाद हुई बूंदाबांदी से गुजरते वाहनों का फोटो: पत्रिका
Rajasthan Weather Update: जयपुर 25 मई से शुरू हुए नौतपा ने तीन दिन में ही पसीने छुड़ा दिए हैं। भीषण गर्मी में गुजरे बीते एक दिन में देश के 5 शहरों में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया। इनमें उत्तर प्रदेश का बांदा (47.6°), महाराष्ट्र का ब्रह्मपुरी (47.6°), राजस्थान का श्रीगंगानगर (47.0°), महाराष्ट्र का गड़चिरोली (46.6°) और महाराष्ट्र का चंद्रपुर (46.4°) शामिल है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मंगलवार को उत्तराखंड, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, बिहार, ओडिशा, तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में लू चली।
राजस्थान में मंगलवार को अधिकांश शहर लू से प्रभावित रहे। प्रदेश में सबसे ऊपर यानी सिर श्रीगंगानगर में पारा 47 डिग्री तक चला गया। वहीं सबसे नीचे पैर यानी कोटा में रात में सर्वाधिक तापमान 32.8 डिग्री सेल्सियस रहा। सभी शहरों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री से ऊपर पहुंच चुका है।
आइएमडी के अनुसार उत्तर-पश्चिम भारत में एक नए पश्चिमी विक्षोभ के आने की संभावना है। इसके असर से 28 और 29 मई को जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और राजस्थान में तथा 28-30 मई को पूरे उत्तर प्रदेश में गरज के साथ आंधी (हवा की गति 50-60 किमी प्रति घंटा और 70 किमी प्रति घंटा तक) आने की संभावना है।
वहीं नौतपा के दूसरे दिन शेखावाटी अंचल में भीषण गर्मी रही। सीकर में दिनभर की गर्मी के बाद शाम को तेज हवाएं चली और हल्की बूंदाबांदी हुई।
परेशान हैं, बल्कि रात में भी गर्म हवाओं का सामना करना पड़ रहा है। कोटा (32.8°C), करौली (32.5°C), जयपुर, बीकानेर और दौसा में प्रदेश की सबसे गर्म रात रही (32.2°C)। इसके अलावा अधिकांश शहरों में रात का पारा सामान्य से 1-3 डिग्री अधिक दर्ज किया गया।
राजस्थान में सरकारी चिकित्सकीय परामर्श के लिए '104' टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर है। इस नंबर पर कॉल करके घर बैठे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सामान्य बीमारी के लिए निःशुल्क चिकित्सकीय सलाह ली जा सकती है।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग