IMD Alert: राजस्थान में 28 मई से बदलेगा मौसम, 29-30 मई को मेघगर्जन के साथ आंधी-बारिश का अलर्ट

जयपुर। राजस्थान में भीषण गर्मी और हीटवेव से जूझ रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 28 मई से मौसम का मिजाज बदलने वाला है। उत्तर-पश्चिम भारत पर एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिसके प्रभाव से राजस्थान के कई हिस्सों में आंधी, मेघगर्जन, बिजली चमकने और हल्की बारिश की गतिविधियां शुरू होंगी। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की रिपोर्ट के मुताबिक 29 और 30 मई को इसका असर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा।