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खबर ज़रा हटके : राजस्थान में कुल कितने ‘कॉकरोच’? AI के जवाब सुनकर चौंक जाएंगे आप !

राजस्थान में कुल कितने 'कॉकरोच'? AI प्लेटफॉर्म्स Gemini, ChatGPT और Google AI का जवाब सुनकर उड़ जाएंगे होश! सोशल मीडिया पर CJP ट्रेंड और साइबर पुलिस अलर्ट का पूरा सच।

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जयपुर

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Nakul Devarshi

May 26, 2026

Rajasthan Cockroach Janta Party CJP Trend AI Platforms Gemini ChatGPT Responses

Cockroach - AI PIC

सोशल मीडिया की दुनिया में कब, क्या और कैसे ट्रेंड हो जाए, यह कहना बड़े-बड़े धुरंधरों के लिए भी नामुमकिन है। इन दिनों राजस्थान के स्मार्टफोन यूजर्स के बीच एक बेहद ही अजीबोगरीब और अनूठा कीवर्ड तेजी से सर्च किया जा रहा है और वो है- 'कॉकरोच'। जी, पहली नजर में देखने पर ऐसा लगता है कि लोग शायद अपने घरों में कीड़े-मकोड़ों को मारने की दवाई ढूंढ रहे हैं, लेकिन जब इस कौतूहल को लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) प्लेटफॉर्म्स से सवाल दागा गया कि "राजस्थान में कुल कितने कॉकरोच हैं?", तो जो जवाब सामने आए, उसने हर किसी को हैरान कर दिया है। दरअसल, मशीनी दिमाग यानी एआई ने इस सीधे से दिखने वाले सवाल को केवल साइंस के नजरिए से नहीं देखा, बल्कि उसने इसे राजस्थान के मौजूदा राजनीतिक, सामाजिक और डिजिटल घटनाक्रम से जोड़कर एक ऐसा विश्लेषण पेश किया, जिसे जानकर युवा वर्ग अपनी हंसी भी नहीं रोक पा रहा है और गंभीर भी हो रहा है। दरअसल, इस समय पूरे राजस्थान सहित देश में एक नई वर्चुअल पार्टी 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) की जबरदस्त धूम मची हुई है, जिसने फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स (ट्विटर) पर बड़े-बड़े राजनीतिक सूरमाओं की नींद उड़ा रखी है।

Gemini AI का जवाब

जब एआई मॉडल 'Gemini' से राजस्थान के कॉकरोच की संख्या पूछी गई, तो उसने बेहद चालाकी और समझदारी से इस सवाल के दो अलग-अलग डाइमेंशन खोलकर रख दिए। जेमिनी ने साफ शब्दों में यूजर के सामने दोनों पहलू रख दिए।

जेमिनी ने अपने आधिकारिक रिस्पॉन्स में लिखा, "अगर आप जीव विज्ञान (Biology) के नजरिए से पूछ रहे हैं, तो राजस्थान के गर्म और उमस वाले वातावरण में कॉकरोच (तिलचट्टों) की तादाद अरबों-खरबों में है, जिसकी कोई सटीक गिनती मुमकिन नहीं है। लेकिन, यदि आपका इशारा हाल ही में देश के सियासी और सोशल मीडिया गलियारों में आए भूचाल यानी 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) और बेरोजगार युवाओं की तरफ है, तो मरुधरा में इसका गणित कुछ इस प्रकार है..."

जेमिनी यहीं नहीं रुका, उसने बकायदा इस बात का पूरा विश्लेषण भी पेश किया कि यह ट्रेंड आखिर अचानक क्यों आया। जेमिनी के मुताबिक, 15 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट के एक माननीय जस्टिस ने एक मामले की सुनवाई के दौरान देश में बेरोजगारी और राइट टू इन्फॉर्मेशन (RTI) एक्टिविस्ट्स के मुद्दे पर टिप्पणी करते हुए कुछ भटके हुए युवाओं की तुलना 'कॉकरोच' से कर दी थी। बस फिर क्या था, देश की जेन-जी (Gen-Z) आबादी और सोशल मीडिया के क्रिएटर्स ने इस अपमान को एक डिजिटल आंदोलन में बदल दिया और देखते ही देखते एक व्यंग्यात्मक (Satirical) राजनीतिक दल 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) का गठन कर दिया, जिसने महज 5 ही दिनों के भीतर 1 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स बटोर कर इतिहास रच दिया।

ChatGPT का जवाब

यही सवाल जब 'ChatGPT' से पूछा गया, तो उसने अपने रिस्पॉन्स में कहा: "अगर आपका सवाल सामान्य जानकारी के तौर पर है कि 'राजस्थान में कितने कॉकरोच होते हैं?', तो इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। कॉकरोच (तिलचट्टे) पूरे राजस्थान में घरों, होटलों, सीवर लाइनों, बाजारों और नमी वाले इलाकों में पाए जाते हैं। कॉकरोच को हिंदी में 'तिलचट्टा' या 'तिलचिट्टा' भी कहा जाता है। अगर आप किसी खास संदर्भ में पूछ रहे हैं- जैसे किसी खबर, 'कॉकरोच जनता पार्टी', मजाक/मीम, या किसी शहर में infestation (कीट समस्या), तो थोड़ा स्पष्ट बताइए, मैं उसी हिसाब से सटीक जवाब दूंगा।"

चैटजीपीटी के इस रिस्पॉन्स से यह साफ हो गया कि वह डेटा को प्रोसेस तो कर पा रहा है और उसे पता है कि मार्केट में 'कॉकरोच जनता पार्टी' नाम की कोई चीज ट्रेंड कर रही है, लेकिन एक बार में सीधा जवाब नहीं दिया।

Google AI का जवाब

तीसरा जवाब 'Google AI' की तरफ से देखने को मिला। गूगल एआई ने इस मुद्दे को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से दो मुख्य केटेगरी में बांटकर यूजर के सामने परोस दिया।

गूगल एआई ने अपने विश्लेषण में निम्नलिखित दो मुख्य बिंदु सामने रखे:

राजनीतिक और सोशल मीडिया संदर्भ

गूगल एआई ने साफ किया कि अगर यूजर का इशारा हाल ही में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) की तरफ है, तो राजस्थान में इसके समर्थकों और डिजिटल सदस्यों की संख्या इस समय तेजी से बढ़ती हुई लाखों के आंकड़े को पार कर चुकी है। इसकी उत्पत्ति 15 मई को सुप्रीम कोर्ट की एक कथित टिप्पणी के विरोध में युवाओं द्वारा शुरू किए गए एक डिजिटल सेटेयर (Satire) के रूप में हुई है। राजस्थान में इसका असर इसलिए सबसे ज्यादा है क्योंकि यहां का युवा पिछले काफी समय से सरकारी परीक्षाओं में होने वाले पेपर लीक (Paper Leak) और बेरोजगारी की मार से बुरी तरह आक्रोशित है। यही कारण है कि राजस्थान के युवा "कॉकरोच जनता पार्टी - राजस्थान चुनाव" के नाम से फर्जी मैनीफेस्टो और मीम्स बनाकर धड़ाधड़ शेयर कर रहे हैं।

वैज्ञानिक संदर्भ

यदि वास्तविक कीट या कीड़े (Cockroach) की बात की जाए, तो गूगल एआई ने बताया कि किसी भी राज्य या भौगोलिक सीमा के भीतर इनकी सटीक गिनती करना पूरी तरह असंभव है। पूरी दुनिया में कॉकरोच की 4500 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। राजस्थान की विशिष्ट गर्म और शुष्क जलवायु, और तेजी से हो रहे शहरीकरण के कारण घरों, सीवर लाइनों और पुरानी नालियों में इनकी आबादी कई अरबों-खरबों में हो सकती है, क्योंकि एक अकेली मादा कॉकरोच अपने पूरे जीवनकाल में सैकड़ों अंडे देने की क्षमता रखती है।

CJP का 'राजस्थान कनेक्शन'

इंस्टाग्राम पर 'CJP Rajasthan' (@cjp.rajasthan) नाम से रातों-रात दर्जनों पेजों की बाढ़ आ गई है। अकेले मुख्य 'Cockroach Janta Party | Rajasthan' के इंस्टाग्राम पेज पर महज कुछ घंटों के भीतर हज़ारों फॉलोअर्स और एक्स पर हज़ारों फॉलोअर्स जुड़ चुके हैं और यह आंकड़ा हर मिनट तेजी से बढ़ रहा है।

सिर्फ 'डिजिटल मीम' या नया टर्निंग पॉइंट?

जयपुर के राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भले ही इस पार्टी का कोई चुनाव चिन्ह न हो और न ही यह चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड हो, लेकिन सोशल मीडिया पर इतनी बड़ी संख्या में युवाओं का एक नाम के नीचे आना स्थापित राजनीतिक दलों- बीजेपी और कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा अलार्म (चेतावनी) है।

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Pushkar Ghati - File PIC

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Published on:

26 May 2026 01:55 pm

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