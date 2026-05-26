खबर ज़रा हटके : राजस्थान में कुल कितने ‘कॉकरोच’? AI के जवाब सुनकर चौंक जाएंगे आप !

सोशल मीडिया की दुनिया में कब, क्या और कैसे ट्रेंड हो जाए, यह कहना बड़े-बड़े धुरंधरों के लिए भी नामुमकिन है। इन दिनों राजस्थान के स्मार्टफोन यूजर्स के बीच एक बेहद ही अजीबोगरीब और अनूठा कीवर्ड तेजी से सर्च किया जा रहा है और वो है- 'कॉकरोच'। जी, पहली नजर में देखने पर ऐसा लगता है कि लोग शायद अपने घरों में कीड़े-मकोड़ों को मारने की दवाई ढूंढ रहे हैं, लेकिन जब इस कौतूहल को लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) प्लेटफॉर्म्स से सवाल दागा गया कि "राजस्थान में कुल कितने कॉकरोच हैं?", तो जो जवाब सामने आए, उसने हर किसी को हैरान कर दिया है। दरअसल, मशीनी दिमाग यानी एआई ने इस सीधे से दिखने वाले सवाल को केवल साइंस के नजरिए से नहीं देखा, बल्कि उसने इसे राजस्थान के मौजूदा राजनीतिक, सामाजिक और डिजिटल घटनाक्रम से जोड़कर एक ऐसा विश्लेषण पेश किया, जिसे जानकर युवा वर्ग अपनी हंसी भी नहीं रोक पा रहा है और गंभीर भी हो रहा है। दरअसल, इस समय पूरे राजस्थान सहित देश में एक नई वर्चुअल पार्टी 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) की जबरदस्त धूम मची हुई है, जिसने फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स (ट्विटर) पर बड़े-बड़े राजनीतिक सूरमाओं की नींद उड़ा रखी है।