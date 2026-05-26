Rajasthan Weather: राजस्थान में नौतपा का कहर, मौसम विभाग ने 19 जिलों में लू का अलर्ट किया जारी, यह जिला सबसे ज्यादा गर्म

राजस्थान में नौतपा के पहले दिन सोमवार को भीषण गर्मी और लू ने लोगों को बेहाल कर दिया। राजधानी जयपुर समेत कई जिलों में दिनभर तेज धूप और गर्म हवाओं का दौर चला। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में फिलहाल गर्मी का असर बरकरार रहेगा, लेकिन 27 मई की देर शाम या 28 मई से कुछ इलाकों में राहत मिलने की संभावना है। एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने से मौसम में बदलाव के संकेत मिले हैं।