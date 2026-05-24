राजस्थान की सबसे घुमावदार ‘पुष्कर घाटी’ में लगेगा हादसों पर परमानेंट ब्रेक! No Entry सहित हो रहे बड़े बदलाव

देवनानी की अधिकारियों को सख्त हिदायत: "पुष्कर केवल राजस्थान का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह देश-विदेश के करोड़ों श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों की अगाध आस्था का प्रमुख वैश्विक केंद्र है। यहाँ प्रतिदिन हज़ारों की संख्या में विदेशी सैलानी और देश के कोने-कोने से बुजुर्ग श्रद्धालु पवित्र सरोवर में डुबकी लगाने और ब्रह्मा मंदिर के दर्शन करने आते हैं। ऐसे में घाटी मार्ग पर सुरक्षित, सुगम और सुव्यवस्थित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करना किसी भी प्रशासनिक अमले की पहली और सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही या टालमटोल बर्दाश्त नहीं की जाएगी।"