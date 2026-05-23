IPS Paris Deshmukh : राजस्थान से रिलीव हुआ ये ‘सिंघम’, मिली और बड़ी ज़िम्मेदारी, जानें जांबाज़ी के चर्चित किस्से

1 डीआईजी (DIG) सीमा सुरक्षा बल (BSF), भारत सरकार, नई दिल्ली 21/05/2026 वर्तमान में कार्यरत 5 साल की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर देश की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा की कमान।

2 डीआईजी (DIGP) स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (SOG), जयपुर 16/02/2024 23/02/2024 (प्रोसेस) फर्जी डिग्री रैकेट (OPJS यूनिवर्सिटी) का भंडाफोड़ और पेपर लीक माफियाओं पर नकेल।

3 जिला पुलिस अधीक्षक (SP) सीकर (Sikar) 07/08/2023 19/02/2024 शेखावाटी क्षेत्र में गैंगस्टर संस्कृति और रंगदारी (Extortion) नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त किया।

4 जिला पुलिस अधीक्षक (SP) श्रीगंगानगर (Sriganganagar) 13/02/2023 21/02/2023 भारत-पाक सीमा से सटे जिले में ड्रोन के जरिए होने वाली ड्रग्स तस्करी पर बड़ा एक्शन।

5 पुलिस उपायुक्त (DCP) जयपुर सिटी (नॉर्थ), कमिश्नरेट 04/01/2021 20/02/2023 परकोटा क्षेत्र में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने और लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करने में सफल।

6 जिला पुलिस अधीक्षक (SP) चूरू (Churu) 03/07/2020 06/01/2021 अपराध नियंत्रण और स्थानीय पुलिसिंग को डिजिटल रूप से अपग्रेड किया।

7 जिला पुलिस अधीक्षक (SP) अलवर (Alwar) 09/05/2019 06/07/2020 मेवात क्षेत्र में गौ-तस्करी और साइबर ठगी के अड्डों पर ताबड़तोड़ छापेमारी।

8 पुलिस अधीक्षक (SP) ए.टी.एस. (ATS), राजस्थान, जयपुर 06/01/2019 10/05/2019 टेरर फंडिंग और संदिग्ध गतिविधियों पर खुफिया नजर रखने का बेहतरीन काम।

9 पुलिस अधीक्षक (SP) विजिलेंस (Vigilance), जयपुर 26/07/2018 01/08/2018 पुलिस महकमे के भीतर आंतरिक भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के खिलाफ जांच।

10 जिला पुलिस अधीक्षक (SP) झुंझुनू (Jhunjhunu) 19/07/2018 --/--/---- सैनिक बाहुल्य क्षेत्र में कम्युनिटी पुलिसिंग और युवाओं के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए।

11 जिला पुलिस अधीक्षक (SP) नागौर (Nagaur) 30/06/2016 09/07/2016 आनंदपाल एनकाउंटर के बाद पैदा हुए सांवराद हिंसक उपद्रव को सूझबूझ से शांत कराया।

12 जिला पुलिस अधीक्षक (SP) बाड़मेर (Barmer) 27/10/2014 04/07/2016 सीमावर्ती क्षेत्र में कड़ा पहरा और अवैध रिफाइनरी-क्रूड ऑयल चोरी पर पूर्ण प्रतिबंध।

13 जिला पुलिस अधीक्षक (SP) बारां (Baran) 07/01/2014 27/10/2014 हाड़ौती अंचल में स्थानीय गैंग्स पर लगाम और आमजन में विश्वास कायम किया।