Rajasthan: कैंसर में असरदार साबित हो रही पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, सरकारी योजना में फ्री मिल रही लाखों की महंगी दवाइयां

विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि सरकारी मेडिकल कॉलेजों में मॉलिक्यूलर लैब शुरू हो जाएं तो हजारों मरीजों को सस्ता और समय पर इलाज मिल सकेगा। लंग्स कैंसर में ईजीएफआर, एएलके और आओएस1 जैसे जेनेटिक म्यूटेशन, ब्रेस्ट कैंसर में एचईआर2 और बीआरसीए जीन तथा प्रोस्टेट कैंसर में मॉलिक्यूलर प्रोफाइलिंग इलाज तय करने में अहम भूमिका निभा रही है। यही वजह है कि अब कैंसर की पहचान केवल लक्षणों से नहीं, बल्कि जीन और गुणसूत्रों की जांच से की जा रही है। हाल ही में जयपुर से बाहर राज्य के अन्य सरकारी मेडिकल कॉलेजों में भी इस तकनीक के प्रशिक्षण की शुरूआत की गई है।