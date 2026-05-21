Anganwadi Timing Change: हीट वेव का असर, राजस्थान में आंगनबाड़ी केन्द्रों का बदला समय

अभियान का दूसरा चरण 20 मई से 31 मई 2026 तक जारी है। इसके पहले ही दिन 20 मई को प्रदेशभर में सघन कार्रवाई करते हुए 16 मामले दर्ज किए गए और 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई के दौरान देशी और विदेशी शराब की बड़ी मात्रा में जब्ती की गई तथा अवैध रूप से तैयार की जा रही शराब को नष्ट किया गया।