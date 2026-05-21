21 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Anganwadi Timing Change: हीट वेव का असर, राजस्थान में आंगनबाड़ी केन्द्रों का बदला समय

Anganwadi News: भीषण गर्मी से बचाव के लिए बड़ा फैसला, 30 जून तक बदला आंगनबाड़ी केंद्रों का समय। जयपुर कलेक्टर का आदेश: हीट वेव के चलते छोटे बच्चों के लिए बदला आंगनबाड़ी टाइमिंग।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

May 21, 2026

Anganwadi Timing Change

Photo AI

Heat Wave Rajasthan: जयपुर. देश में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी और हीट वेव के प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन ने छोटे बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए बड़ा निर्णय लिया है। जयपुर जिला कलक्टर संदेश नायक ने आदेश जारी कर जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के समय में बदलाव किया है।

जारी आदेश के अनुसार 22 मई से 30 जून 2026 तक जयपुर जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों का संचालन समय प्रातः 8:00 बजे से 10:00 बजे तक रहेगा। प्रशासन का उद्देश्य तेज गर्मी और लू के प्रभाव से छोटे बच्चों को सुरक्षित रखना है।

इसके साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यरत कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं पोषाहार वितरण सहित अन्य विभागीय गतिविधियों का संचालन दोपहर 12:00 बजे तक करेंगी। इसके बाद वे नियमित रूप से गृह भ्रमण का कार्य भी जारी रखेंगी।

जिला प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को आदेश की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ने की संभावना को देखते हुए यह फैसला बच्चों के स्वास्थ्य के लिए राहत देने वाला साबित होगा।

अभियान का दूसरा चरण 20 मई से 31 मई 2026 तक जारी

जयपुर. आबकारी विभाग द्वारा प्रदेश में अवैध शराब के निर्माण, भंडारण, परिवहन और बिक्री पर रोक लगाने के लिए विशेष निरोधात्मक अभियान तेज कर दिया गया है। आबकारी आयुक्त नमित मेहता के निर्देश पर चल रहे इस अभियान के तहत पूरे राज्य में नाकाबंदी, गश्त और छापेमारी की कार्रवाई लगातार की जा रही है।

अभियान का दूसरा चरण 20 मई से 31 मई 2026 तक जारी है। इसके पहले ही दिन 20 मई को प्रदेशभर में सघन कार्रवाई करते हुए 16 मामले दर्ज किए गए और 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई के दौरान देशी और विदेशी शराब की बड़ी मात्रा में जब्ती की गई तथा अवैध रूप से तैयार की जा रही शराब को नष्ट किया गया।

सिरोही जिले में विशेष कार्रवाई के तहत मोरस के पारिया फली वन क्षेत्र में दबिश दी गई, जहां प्लास्टिक के ड्रमों में छिपाकर रखी गई लगभग 1200 लीटर वॉश को नष्ट किया गया। मौके से अवैध शराब बनाने में उपयोग होने वाले उपकरण और एक चालू भट्टी भी जब्त की गई।

प्रदेश के सभी जिलों में आबकारी विभाग की टीमें सक्रिय हैं और लगातार निगरानी कर रही हैं। विभाग ने अवैध मदिरा के खिलाफ जीरो टोलरेंस नीति के तहत सख्त कार्रवाई जारी रखने का संदेश दिया है।

ये भी पढ़ें

Vande Bharat: जोधपुर-दिल्ली वंदे भारत सुपरफास्ट एक्सप्रेस अब 8 से बढाकर 20 डिब्बों से होगी संचालित
जयपुर
Jodhpur Delhi Vande Bharat

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

21 May 2026 09:15 pm

Published on:

21 May 2026 09:12 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Anganwadi Timing Change: हीट वेव का असर, राजस्थान में आंगनबाड़ी केन्द्रों का बदला समय

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Kotputli: मोर पर झपटी मादा पैंथर, अगले ही पल दोनों की हो गई मौत, खेत में दिखा चौंकाने वाला नजारा

Death of panther and peacock
जयपुर

Border Area Infrastructure: राजस्थान के सीमावर्ती गांवों में होगा विकास, 232 करोड़ रुपए की मिली मंजूरी

Rajasthan Border Development
जयपुर

Pre Monsoon Alert: राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम, 2 दिन झमाझम, जानें कब से होगी प्री-मानसून की बारिश

rajasthan rain alert
जयपुर

Mission Hariyalo: राजस्थान में हर महीने छात्रों को लगाने होंगे 20 पौधे, कर्मचारियों को मिला 40 पौधों का लक्ष्य

tree plantation campaign
जयपुर

Startup Innovation: राजस्थान में एआई क्रांति की नई शुरुआत, युवाओं को मिलेगा ग्लोबल एआई प्लेटफॉर्म का फायदा

Google India workshop
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.