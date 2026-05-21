Pre Monsoon Alert: राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम, 2 दिन झमाझम, जानें कब से होगी प्री-मानसून की बारिश

राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच राहत की खबर यह है कि आगामी 4 जून से प्रदेश के कई हिस्सों में प्री मानसून गतिविधियां शुरू होने के संकेत मौसम विभाग ने दिए हैं। आइएमडी के अनुसार दक्षिण-पश्चिम मानसून की प्रगति अच्छी बनी हुई है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मानसून पहले ही स्थापित हो चुका है। अनुकूल परिस्थितियों के चलते मानसून के सामान्य समय 1 जून से पहले 26 मई तक केरल तट पर पहुंचने की संभावना जताई गई है। इसके प्रभाव से दक्षिण भारत और तटीय राज्यों में प्री मानसून बारिश जारी है। आगामी कुछ दिनों में कई क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना भी व्यक्त की गई है।