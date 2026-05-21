गुजरात के सोमनाथ मंदिर की हुबहू प्रतिकृति है डूंगरपुर का देव सोमनाथ मंदिर

राजस्थान के देवसोमनाथ मंदिर और गुजरात के सोमनाथ मंदिर में कई समानताएं और असमानताएं है। दोनों ही भगवान शिव को समर्पित अत्यंत प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मंदिर हैं। दोनों मंदिरों की स्थापत्य शैली में प्राचीन भारतीय नागर शैली की झलक मिलती है। पत्थरों पर की गई सुंदर नक्काशी और ऊँचे शिखर दोनों की विशेषता हैं। यद्यपि दोनों मंदिरों की धार्मिक आस्था और स्थापत्य में कई समानताएं दिखाई देती हैं, फिर भी इनके इतिहास, आकार, भौगोलिक स्थिति और महत्व में कई अंतर भी हैं। देवसोमनाथ मंदिर दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर जिले में सोम नदी के किनारे स्थित है, जबकि सोमनाथ मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र में अरब सागर तट पर प्रभास पाटन में स्थित है। समुद्र तट पर स्थित होने के कारण सोमनाथ मंदिर का दृश्य अत्यंत भव्य है। सोमनाथ मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है, इसलिए इसका राष्ट्रीय और वैश्विक धार्मिक महत्व अधिक है। जबकि देवसोमनाथ मंदिर क्षेत्रीय आस्था का प्रमुख केंद्र है, लेकिन उसे ज्योतिर्लिंग का दर्जा प्राप्त नहीं है। हालाँकि इसके प्राचीन महत्व को देखते हुए एएसआई इस धरोहर का संरक्षण कर रही है।