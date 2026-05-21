Moti Dungri Ganesh Mandir: मोतीडूंगरी गणेश मंदिर में पहली बार एक साथ दिखेंगे गणपति के 8 स्वरूप

Moti Dungri Ganesh Mandir Jaipur: मोतीडूंगरी गणेश मंदिर में भक्तों का आस्था का नया अनुभव होगा। आगामी दिनों में गर्भगृह के 11 किलो वजनी दरवाजों पर उकेरे गए अष्टविनायक की झलक देखने को मिलेगी। इसके लिए गुरुवार से दरवाजों पर डिस्प्ले का कार्य शुरू होगा। महंत कैलाश शर्मा ने बताया कि पारंपरिक कलात्मक पैटर्न के साथ ही साखियों की आकृतियों और नक्काशी के बीच करीब 15 फीट लंबे व 12 फीट चौड़े के इन दरवाजों को तैयार करने में तीन महीने का समय लगा।