Ganesh Ji : क्यों भगवान गणेश ने खुद तोड़ा अपना दांत? महाभारत की सच्ची कहानी

Ganesh Ji Ne Dant Kyon Toda : आपको पता है महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य एक इंसान की रचना नहीं है। सोचिए, एक लाख से ज्यादा श्लोक, जीवन के हर पहलू की बातें, और ऐसा युद्ध जो हजारों साल बाद भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है। इसे लिखना सच में किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं थी। इसके पीछे एक महान ऋषि की दूरदर्शिता और एक देवता का अनोखा त्याग है। तो चलिए, जान लेते हैं वेदव्यास और भगवान गणेश (Ganesh Ji) की उस दिलचस्प डील के बारे में, जिससे हमें महाभारत जैसा अनमोल खजाना मिला।