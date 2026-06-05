Bhagavad Gita Shlok: मुश्किल समय में क्यों याद किया जाता है गीता का यह श्लोक, श्रीकृष्ण ने अर्जुन को दिया था आत्मबल का संदेश

Shri Krishna Quotes: महाभारत के युद्ध में अर्जुन जब मानसिक रूप से टूट गए, तब श्रीकृष्ण ने उन्हें ऐसा संदेश (Shri Krishna Quotes) दिया जो आज भी लोगों को मुश्किल समय में संभलने की प्रेरणा देता है। जिंदगी कभी-कभी उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगता है। ऐसा लगता है मानो चारों तरफ सिर्फ मुश्किलें हैं और हम हथियार डाल देने के कगार पर पहुंच जाते हैं।