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धर्म और अध्यात्म

Bhagavad Gita Shlok: मुश्किल समय में क्यों याद किया जाता है गीता का यह श्लोक, श्रीकृष्ण ने अर्जुन को दिया था आत्मबल का संदेश

Motivational Gita Quotes: जब जीवन में निराशा और डर हावी होने लगे, तब भगवद गीता का यह श्लोक आत्मविश्वास और कर्तव्य की याद दिलाता है। जानिए श्रीकृष्ण ने अर्जुन को क्या संदेश दिया था।

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भारत

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Manoj Vashisth

Jun 05, 2026

Bhagavad Gita for Stress and Anxiety

Bhagavad Gita Shlok: भगवद गीता के दूसरे अध्याय में श्रीकृष्ण अर्जुन को मानसिक दुर्बलता छोड़कर कर्तव्य पालन का संदेश देते हैं। (फोटो सोर्स : AI@chatgpt)

Shri Krishna Quotes: महाभारत के युद्ध में अर्जुन जब मानसिक रूप से टूट गए, तब श्रीकृष्ण ने उन्हें ऐसा संदेश (Shri Krishna Quotes) दिया जो आज भी लोगों को मुश्किल समय में संभलने की प्रेरणा देता है। जिंदगी कभी-कभी उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगता है। ऐसा लगता है मानो चारों तरफ सिर्फ मुश्किलें हैं और हम हथियार डाल देने के कगार पर पहुंच जाते हैं।

आज के दौर में जिसे हम बर्नआउट', डिप्रेशन या एंग्जायटी कहते हैं, हजारों साल पहले महाभारत के मैदान में महान धनुर्धर अर्जुन भी ठीक उसी मानसिक स्थिति से गुजर रहे थे। हाथ में गांडीव था, लेकिन दिल और दिमाग में गहरा अवसाद। तब उनके सारथी, मार्गदर्शक और मित्र भगवान श्रीकृष्ण ने उन्हें कोई झूठी सांत्वना नहीं दी, बल्कि एक ऐसी सलाह दी जिसने अर्जुन के साथ-साथ पूरी मानवता का नजरिया बदल दिया।

गीता के दूसरे अध्याय का तीसरा श्लोक केवल एक मंत्र नहीं, बल्कि जीवन की हर जंग को जीतने का ताकत देता है। आइए समझते हैं कि श्रीकृष्ण ने अर्जुन को क्या समझाया और आज के समय में यह हमारे लिए कितना जरूरी है।

गीता का यह श्लोक क्यों है खास

क्लैब्यं मा स्म गम: पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते।
क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप॥

सरल शब्दों में कहें तो श्रीकृष्ण कह रहे हैं: “हे पार्थ (अर्जुन) तुम इस कायरता को मत अपनाओ, यह तुम्हारे योग्य नहीं है।
हे शत्रुओं का दमन करने वाले इस तुच्छ हृदय की दुर्बलता को त्यागकर खड़े हो जाओ।

श्रीकृष्ण ने अर्जुन को क्या समझाया

श्रीकृष्ण एक बेहतरीन साइकोलॉजिस्ट (मनोवैज्ञानिक) और गुरु हैं। वे जानते थे कि अर्जुन इस समय जिस दुख और असमंजस में डूबा है, वह कोई सच्ची दया या ज्ञान नहीं है, बल्कि सिर्फ मन का एक भ्रम और कमजोरी है।

जड़ों को याद दिलाना (पार्थ): श्रीकृष्ण ने अर्जुन को पार्थ कहकर पुकारा। उन्होंने याद दिलाया कि तुम्हारी मां ने देवराज इंद्र की तपस्या करके तुम्हें पाया था। तुम्हारे रगों में इंद्र जैसा पराक्रम दौड़ रहा है। ऐसी महान विरासत का बेटा इस तरह घुटने कैसे टेक सकता है?

भीतर के दुश्मन पर वार (परन्तप): उन्होंने अर्जुन को परन्तप कहा, जिसका अर्थ होता है शत्रुओं को भस्म कर देने वाला। श्रीकृष्ण का इशारा साफ था बाहर के दुश्मनों (कौरवों) से लड़ने से पहले, अपने अंदर के दुश्मन (डर, आलस्य और मोह) को खत्म करो।

आज की जिंदगी में गीता का महत्व

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में, चाहे वो ऑफिस का कोई मुश्किल प्रोजेक्ट हो, कॉलेज का तनाव हो या कोई पर्सनल रिलेशनशिप, हम बहुत जल्दी गिव अप (हार मानना) करने की सोचने लगते हैं।

कुछ विशेषज्ञ गीता के इस संवाद को सकारात्मक सोच और आत्मनियंत्रण से जोड़कर देखते हैं। इस श्लोक के माध्यम से श्रीकृष्ण अर्जुन की सोच के पैटर्न को बदल रहे थे।

हाल ही में दुनिया भर के कई बड़े बिज़नेस लीडर्स और मोटिवेशनल स्पीकर्स माना है कि जब लीडरशिप क्राइसिस या मानसिक तनाव चरम पर होता है, तो गीता के निष्काम कर्म और आत्मबल के सिद्धांत सबसे बेहतरीन गाइड साबित होते हैं।

मानसिक कमजोरी से कैसे उबरें

श्रीकृष्ण ने साफ किया कि अगर अर्जुन का यह फैसला सचमुच ज्ञान और करुणा पर आधारित होता, तो उसके मन में दुख और भ्रम नहीं होता, बल्कि एक शांति होती। लेकिन अर्जुन तो कांप रहा था, रो रहा था। इसका मतलब था कि वह सिर्फ अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा था।

यदि आप भी आज किसी मोड़ पर खुद को कमजोर महसूस कर रहे हैं, तो आंखें बंद करिए और श्रीकृष्ण के इन शब्दों को खुद से कहिए "त्यक्त्वोत्तिष्ठ" यानी उठो, खड़े हो जाओ! क्योंकि आपके भीतर वह ताकत है जो किसी भी परिस्थिति को बदल सकती है। कमजोरी सिर्फ आपके दिमाग में है, आपकी आत्मा में नहीं।

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Published on:

05 Jun 2026 11:04 am

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