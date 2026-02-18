Phulera Dooj 2026: फुलेरा दूज पर राधा-कृष्ण की विशेष कृपा! बन रहा है खास विवाह योग, आज के दिन करें ये खास उपाय

Phulera Dooj 2026 Date: फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष द्वितीया को मनाया जाने वाला फुलेरा दूज प्रेम, सौभाग्य और शुभता का प्रतीक माना जाता है। इस दिन राधा-कृष्ण को फूलों से सजाकर “फूलों की होली” खेली जाती है और मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से पूजा-अर्चना करता है, उसके जीवन में वैवाहिक सुख और प्रेम का आशीर्वाद मिलता है।ज्योतिषीय दृष्टि से भी यह दिन बेहद मंगलकारी माना जाता है। खासकर जिनके विवाह में देरी या बाधाएं आ रही हों, उनके लिए फुलेरा दूज पर किए गए सरल उपाय मजबूत विवाह योग बनाने में सहायक माने जाते हैं। कहते हैं कि इस दिन की गई प्रार्थना से रिश्तों में मधुरता बढ़ती है और शुभ कार्यों में सफलता के द्वार खुलते हैं।