Horoscope 5 June 2026: सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल, शुभ रंग और भाग्यांक

Aaj Ka Rashifal 5 June 2026:आज का राशिफल 5 जून 2026: ग्रह-नक्षत्रों की चाल आज कई राशियों के लिए नए अवसर और चुनौतियाँ लेकर आई है। कुछ राशि वालों को करियर और शिक्षा में सफलता मिल सकती है, वहीं कुछ को रिश्तों और आर्थिक मामलों में सतर्क रहने की जरूरत होगी। नौकरी, व्यापार, प्रेम जीवन, स्वास्थ्य और यात्रा से जुड़े मामलों पर आज विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा। पंडित मुकेश भारद्वाज से जानिए मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल, शुभ रंग और भाग्यशाली अंक।