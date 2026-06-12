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Tarot Weekly Horoscope: टैरो साप्ताहिक राशिफल 14 जून से 20 जून 2026: नौकरी, धन और रिश्तों में क्या कहते हैं कार्ड्स?

Tarot Weekly Horoscope 14-20 June 2026: मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा नया सप्ताह? जानिए करियर, धन, रिश्ते और स्वास्थ्य से जुड़े टैरो संकेत।

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भारत

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Manoj Vashisth

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टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा

Jun 12, 2026

Tarot Rashifal June 2026

Tarot Weekly Rashifal 14 June To 20 June 2026: जानिए कैसा रहेगा आपका सप्ताह (फोटो सोर्स : AI@chatgpt)

Tarot Weekly Horoscope 14 June To 20 June 2026: जून के इस सप्ताह में कई राशियों के जीवन में नए अवसर, आर्थिक सुधार और रिश्तों में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। टैरो कार्ड्स के अनुसार मेष, सिंह और वृषभ राशि के जातकों को करियर में लाभ मिलने के संकेत हैं, जबकि मिथुन और कर्क राशि वालों को भावनात्मक संतुलन बनाए रखने की सलाह दी गई है। टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से जानिए 14 जून से 20 जून 2026 तक का साप्ताहिक टैरो राशिफल।

मेष साप्ताहिक टैरो राशिफल (Aries Weekly Tarot Horoscope)

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, इस सप्ताह मेष राशि के जातकों को अपने अंदर एक नई ऊर्जा और आत्मबल का एहसास होगी। लंबे समय से रुका हुआ कोई कार्य अचानक गति पकड़ सकता है, जिससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आप अपनी क्षमताओं को और बेहतर ढंग से समझ पाएंगे।

कार्यस्थल पर आपके द्वारा लिए गए निर्णयों को मान्यता मिलेगी, जिससे आपकी प्रोफेशनल छवि सशक्त होगी। हालांकि संबंधों में यदि पारदर्शिता नहीं रखी गई तो बातों का गलत अर्थ निकाला जा सकता है और रिश्तों में तनाव आ सकता है। किसी सामाजिक आयोजन में भाग लेना मन को नई दिशा देगा।

वृषभ साप्ताहिक टैरो राशिफल (Taurus Weekly Tarot Horoscope)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृषभ राशिवालों के लिए यह सप्ताह पारिवारिक और आर्थिक मामलों के समाधान की संभावनाओं से भरा रहेगा। यदि कोई पुराना पारिवारिक विवाद या संपत्ति से जुड़ा मामला चल रहा है, तो उसका हल निकल सकता है। अतीत से जुड़े किसी व्यक्ति से मुलाकात या कोई अप्रत्याशित परिस्थिति सामने आ सकती है, इसलिए आपको धैर्यपूर्वक प्रतिक्रिया देनी चाहिए।

सोच-समझकर किया गया हर निर्णय इस सप्ताह लाभदायक सिद्ध होगा। जीवनसाथी का सहयोग आपके आत्मबल को बढ़ाएगा और आप दोनों मिलकर समस्याओं का समाधान निकाल पाएंगे। नौकरी या व्यवसाय के लिए यह सप्ताह काफी अनुकूल है।

मिथुन साप्ताहिक टैरो राशिफल (Gemini Weekly Tarot Horoscope)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मिथुन राशि के जातकों का मन इस सप्ताह अत्यधिक विचारों और योजनाओं से भर सकता है। आप एक साथ कई कामों की रूपरेखा बनाने में व्यस्त रहेंगे, लेकिन यह जरूरी है कि इन विचारों को दिशा मिले वरना भ्रम और उलझन उत्पन्न हो सकती है।

निजी जीवन में किसी बात को लेकर हल्की टकराहट संभव है, लेकिन सही संवाद और समझदारी से इसे सुलझाया जा सकता है। यह सप्ताह आपकी सोच को नई ऊर्जा देगा। अपने उद्देश्य की ओर केंद्रित रहना इस सप्ताह आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी।

कर्क साप्ताहिक टैरो राशिफल (Cancer Weekly Tarot Horoscope)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कर्क राशिवालों के लिए यह सप्ताह मन में कुछ नया करने की इच्छा होगी। आप अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और आत्मनिरीक्षण में रुचि लेंगे। अचानक किसी पुराने मित्र या परिजन से भेंट संभव है जो आपकी भावनात्मक यात्रा को प्रभावित कर सकता है।

कार्यक्षेत्र में स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन कोई भी बड़ा निर्णय लेते समय भावनात्मक आवेश से दूर रहना जरूरी है। इस सप्ताह व्यावहारिक सोच ही आपको सही दिशा में ले जाएगी। आत्मिक शांति और संतुलन की भावना आपको मानसिक स्पष्टता प्रदान करेगी। सप्ताह के अंत में छोटी यात्रा का योग भी बन सकता है।

सिंह साप्ताहिक टैरो राशिफल (Leo Weekly Tarot Horoscope)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि इस सप्ताह सिंह राशि के जातकों की नेतृत्व क्षमता,आत्मविश्वास और निर्णय लेने की योग्यता सामने आएगी। कार्यक्षेत्र में कोई नई पहल लाभकारी हो सकती है, या फिर पुरानी योजना से फायदा मिल सकता है। हालांकि संबंधों में वाणी पर नियंत्रण रखना आवश्यक है ताकि मतभेदों से बचा जा सके। परिवार में किसी प्रिय व्यक्ति या मेहमान के आगमन से प्रसन्नता का माहौल बनेगा।

बिजली के उपकरण या अन्य घरेलू वस्तुओं पर खर्च संभव है। साथ ही, संपत्ति या भूमि संबंधी कोई मामला उलझ सकता है, जिसमें धैर्य और सूझबूझ की आवश्यकता होगी।

कन्या साप्ताहिक टैरो राशिफल (Virgo Weekly Tarot Horoscope)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि यह सप्ताह कन्या राशि वालों को उनकी योजनाओं और कार्यशैली पर एक बार फिर से विचार करने की जरूरत है। कार्यस्थल पर आपको कोई नई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, जिससे आपके काम के प्रति आपकी गंभीरता और समर्पण की परीक्षा होगी। निजी जीवन में संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा।

अनावश्यक बहस से बचें। रचनात्मक कार्यों और कलात्मक अभिव्यक्तियों में आपकी रुचि बढ़ सकती है। आप स्वादिष्ट भोजन और मित्रों के साथ समय बिताने का आनंद लेंगे। कोई पुराना अधूरा कार्य इस सप्ताह पूर्ण हो सकता है, जिससे राहत मिलेगी। पुराने मित्र से मुलाकात सुखद अनुभव प्रदान करेगी।

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साप्ताहिक राशिफल

Published on:

12 Jun 2026 05:14 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Tarot Weekly Horoscope: टैरो साप्ताहिक राशिफल 14 जून से 20 जून 2026: नौकरी, धन और रिश्तों में क्या कहते हैं कार्ड्स?

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