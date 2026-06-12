Banke Bihari Mandir में क्यों नहीं बजती घंटियां? जानिए इसके पीछे की पौराणिक कथा और मान्यता

Why Bells Are Not Rung in Banke Bihari Temple: क्या आप जानते हैं ब्रज के केंद्र में स्थित विश्व प्रसिद्ध श्री बांके बिहारी मंदिर के नियम दुनिया के बाकी सभी हिंदू मंदिरों से बिल्कुल जुदा हैं? जहां देश के हर मंदिर में सुबह की शुरुआत मंगला आरती और घंटियों की गूंज से होती है, वहीं ठाकुर बांके बिहारी जी के दरबार में पूरी तरह सन्नाटा पसरा रहता है। यहां न तो घंटियां बजाने की अनुमति है और न ही सुबह-सुबह लाला को नींद से जगाया जाता है। आखिर क्या है इन परंपराओं के पीछे की मान्यता? आइए जानते हैं।