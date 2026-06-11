10 जून 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राशिफल

Aaj Ka Rashifal 11 June: मेष, मिथुन और सिंह राशि वालों के लिए आर्थिक लाभ और व्यापारिक समझौतों के योग, जानिए अपना शुभ अंक और रंग

Daily Horoscope 11 June 2026: आज का राशिफल 11 जून 2026: परम एकादशी, शोभन योग और रेवती नक्षत्र के शुभ संयोग में जानें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का करियर, धन, प्रेम और स्वास्थ्य भविष्यफल।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Pandit Mukesh Bhardwaj

Jun 11, 2026

Today Horoscope 11 June 2026

Horoscope Today 11 June 2026: परम एकादशी पर कैसा रहेगा आपका दिन, पढ़ें सभी 12 राशियों का हाल (फोटो सोर्स: patrika)

Today Horoscope 11 June 2026: 11 जून 2026 का दिन ज्योतिष और धार्मिक दृष्टि से बेहद खास माना जा रहा है। परम एकादशी (Parama Ekadashi), शोभन योग और रेवती नक्षत्र के प्रभाव से यह गुरुवार आध्यात्मिक ऊर्जा और सकारात्मक बदलाव का संकेत दे रहा है। ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति कई राशियों के लिए आर्थिक प्रगति, पारिवारिक संतुलन और करियर में नए अवसर ला सकती है, वहीं कुछ लोगों को संबंधों और स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहने की जरूरत होगी। यदि आप जानना चाहते हैं कि आज का दिन आपके लिए कितना शुभ रहेगा, कौन सा रंग आपके लिए लाभकारी होगा और किस अंक से भाग्य का साथ मिलेगा, तो पढ़ें पंडित मुकेश भारद्वाज का 11 जून 2026 का (Daily Horoscope) दैनिक राशिफल।

आज का राशिफल मेष (Aaj Ka Mesh Rashifal)

मेष राशि वालों के दिन की शुरुआत कुछ खास संकल्पों को पूरा करने के निश्चय के साथ हो सकती है। आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। व्यवसाय में आर्थिक लाभ के योग हैं। व्यर्थ में क्रोध करने से बचना होगा। भावनात्मक संबंधों के प्रति उदासीन रह सकते हैं।

  • शुभ रंग: लाल (Red)
  • शुभ अंक: 5

आज का राशिफल वृषभ (Aaj Ka Vrishabh Rashifal)

वृषभ राशि वालों के लिए दिनचर्या में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। विरोधियों के साथ टकराव टालने के प्रयास करने होंगे। पारिवारिक जिम्मेदारियों पर धन खर्च हो सकता है। स्वास्थ्य के प्रति परेशानी महसूस करेंगे। नकारात्मक लोगों या विचारों से दूरी बनानी होगी।

  • शुभ रंग: ऑफ व्हाइट (Off-White)
  • शुभ अंक: 8

आज का राशिफल मिथुन (Aaj Ka Mithun Rashifal)

बहु-प्रतीक्षित व्यापारिक सौदे पूरे होने की संभावना रहेगी, इसके लिए लगातार बातचीत जारी रखनी होगी। परिवार के साथ यात्रा सुखद रहेगी। शिक्षा से जुड़े मामलों में आपकी बात को महत्व मिलेगा। भावनात्मक संबंधों में अधिकारवादिता से बचें।

  • शुभ रंग: मैरून (Maroon)
  • शुभ अंक: 1

आज का राशिफल कर्क (Aaj Ka Kark Rashifal)

उच्च शिक्षा से जुड़ी प्रतियोगिताओं और परीक्षाओं के लिए एकाग्रता बनाने में परेशानी महसूस करेंगे। प्रेम संबंधों में अनावश्यक उपालंभ (शिकायतें) मिल सकते हैं। संबंधों में मधुरता बनाए रखने के लिए धैर्य की आवश्यकता रहेगी

  • शुभ रंग: पीला (Yellow)
  • शुभ अंक: 9

आज का राशिफल सिंह (Aaj Ka Singh Rashifal)

सिंह राशि वालों को दूसरों के कार्यों में दखल देने से बचना होगा। अपनी शक्ति और सामर्थ्य का उपयोग आर्थिक लाभ तथा पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में करना श्रेयस्कर रहेगा। व्यापार से जुड़ी गतिविधियाँ सफल रहेंगी और भाग्य का सहयोग मिलेगा।

  • शुभ रंग: पीच (Peach)
  • शुभ अंक: 7

आज का राशिफल कन्या (Aaj Ka Kanya Rashifal)

कार्यस्थल पर विपरीत परिस्थितियों में कार्य करना पड़ सकता है। भावनात्मक संबंधों में एक-दूसरे पर निर्भरता बढ़ेगी। संतान के भविष्य को लेकर अनिश्चितता की स्थिति रहेगी। आपसी बातचीत में धैर्य रखना होगा।

  • शुभ रंग: हरा (Green)
  • शुभ अंक: 3

आज का राशिफल तुला (Aaj Ka Tula Rashifal)

व्यवसाय या जॉब में एकल प्रयास की जगह साझेदार या टीम के साथ मिलकर कार्य करना बेहतर परिणाम दे सकता है। बातचीत से वैवाहिक जीवन के तनाव कम होंगे। शेयर मार्केट से लाभान्वित होने के योग बन रहे हैं, परंतु सावधानी भी रखनी होगी।

  • शुभ रंग: गुलाबी (Pink)
  • शुभ अंक: 2

आज का राशिफल वृश्चिक (Aaj Ka Vrishchik Rashifal)

आप ऊर्जावान रहेंगे, लेकिन कार्यों की सही दिशा बनाए रखने में कठिनाई होगी। व्यर्थ के विवादों में उलझने का खतरा रहेगा, इसलिए वाणी पर संयम रखना होगा। प्रेम संबंधों में साथी से मुलाकात मन की अशांति को दूर करने में सहायक रहेगी।

  • शुभ रंग: हल्का मैरून (Light Maroon)
  • शुभ अंक: 5

आज का राशिफल धनु (Aaj Ka Dhanu Rashifal)

कार्यस्थल पर व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना होगा। पारिवारिक जीवन में अधिकारों को लेकर थोड़ी कशमकश रह सकती है। व्यवहार में उदारता रखने से मसले हल होंगे। जोखिम वाले कार्यों में सावधानी रखें।

  • शुभ रंग: गहरा पीला (Dark Yellow)
  • शुभ अंक: 3

आज का राशिफल मकर (Aaj Ka Makar Rashifal)

समस्याओं का समाधान आसानी से निकालने में सफल रहेंगे। व्यवसाय और जॉब में पुराने लंबित कार्य पूरे होने की संभावना है। माता-पिता (पेरेंट्स) से बातचीत करते समय शब्दों की गरिमा बनाए रखने से तालमेल बेहतर रहेगा और उनका सहयोग भी मिलेगा।

  • शुभ रंग: भूरा (Brown)
  • शुभ अंक: 4

आज का राशिफल कुम्भ (Aaj Ka Kumbh Rashifal)

कार्यकुशलता बढ़ने और रणनीतिक सफलता मिलने से सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आवश्यक कार्यों को जल्दी पूरा करने के लिए प्रयत्नशील रहें। भाग्य का समर्थन मिल रहा है, बस आलस्य से बचना होगा।

  • शुभ रंग: सिल्वर (Silver)
  • शुभ अंक: 7

आज का राशिफल मीन (Aaj Ka Meen Rashifal)

कार्यों में सावधानी रखनी होगी। सामाजिक कार्यों में सभी पक्षों के बीच संतुलन बनाने का तनाव उठाना पड़ सकता है। आर्थिक संसाधनों पर नए खर्चों का बोझ पड़ने की संभावना है। प्रेम संबंधों में निकटता बढ़ेगी।

  • शुभ रंग: कॉफी (Coffee)
  • शुभ अंक: 6

Nirjala Ekadashi 2026: घड़ा, सत्तू और छाते का दान क्यों माना जाता है सबसे शुभ?

ये भी पढ़ें
Nirjala Ekadashi Daan

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal

राशिफल 2026

Published on:

11 Jun 2026 05:03 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Aaj Ka Rashifal 11 June: मेष, मिथुन और सिंह राशि वालों के लिए आर्थिक लाभ और व्यापारिक समझौतों के योग, जानिए अपना शुभ अंक और रंग

बड़ी खबरें

View All

राशिफल

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Aaj Ka Rashifal, 10 June 2026: ग्रहों के शुभ संयोग से वृषभ राशि को मिल सकती है सफलता, कन्या राशि के लिए शेयर मार्केट में लाभ के योग

Daily Horoscope Hindi
राशिफल

Aaj ka Rashifal 9 June 2026: मेष, कन्या और मीन राशि को आर्थिक लाभ के संकेत, जानें सभी 12 राशियों का शुभ रंग और अंक

Horoscope Today 9 June 2026
राशिफल

Sun Transit in Gemini 2026 Rashifal: 15 जून से मिथुन राशि में सूर्य गोचर, नौकरी-धन और करियर पर बड़ा प्रभाव

Sun Transit Effects on Zodiac Signs
राशिफल

Aaj ka Rashifal 8 June: गजलक्ष्मी राजयोग से वृषभ, कर्क, वृश्चिक के लिए लाभ का योग, जानें सभी राशियों का हाल

Horoscope Today 8 June 2026
राशिफल

Shukra Gochar 2026: 12 साल बाद बन रहा गजलक्ष्मी राजयोग, 12 राशियों पर शुभ-अशुभ प्रभाव

Venus Transit in Cancer
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.