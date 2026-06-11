Aaj Ka Rashifal 11 June: मेष, मिथुन और सिंह राशि वालों के लिए आर्थिक लाभ और व्यापारिक समझौतों के योग, जानिए अपना शुभ अंक और रंग

Today Horoscope 11 June 2026: 11 जून 2026 का दिन ज्योतिष और धार्मिक दृष्टि से बेहद खास माना जा रहा है। परम एकादशी (Parama Ekadashi), शोभन योग और रेवती नक्षत्र के प्रभाव से यह गुरुवार आध्यात्मिक ऊर्जा और सकारात्मक बदलाव का संकेत दे रहा है। ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति कई राशियों के लिए आर्थिक प्रगति, पारिवारिक संतुलन और करियर में नए अवसर ला सकती है, वहीं कुछ लोगों को संबंधों और स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहने की जरूरत होगी। यदि आप जानना चाहते हैं कि आज का दिन आपके लिए कितना शुभ रहेगा, कौन सा रंग आपके लिए लाभकारी होगा और किस अंक से भाग्य का साथ मिलेगा, तो पढ़ें पंडित मुकेश भारद्वाज का 11 जून 2026 का (Daily Horoscope) दैनिक राशिफल।