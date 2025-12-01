Singh Rashifal 2026 : चुनौतियों से भरा रहा सिंह राशिवालों के लिए आने वाला साल, रहें संभलकर

सिंह राशिफल 2026 (PC: Gemini Generated)
Singh Rashifal 2026 :सिंह राशिफल 2026 के अनुसार यह साल सिंह राशि (Singh Rashifal 2026) के जातकों के लिए कई तरह के उतार-चढ़ाव लेकर आएगा। करियर, प्रेम, शिक्षा, व्यवसाय, वित्त और परिवार—हर क्षेत्र में ग्रहों की स्थिति अलग-अलग परिणाम देगी। आइए जानते हैं कैसा रहेगा सिंह राशिवालों के लिए आने वाला साल-
2026 सिंह राशि वालों के स्वास्थ्य के लिए बहुत अनुकूल नहीं माना गया है। साल की शुरुआत में गुरु (Jupiter) सकारात्मक रहेगा, जिससे जून 2 तक स्वास्थ्य में कुछ सुधार रहेगा। लेकिन राहु–केतु का प्रथम भाव पर प्रभाव और शनि का अष्टम भाव में होना “शनि ढैय्या” का संकेत देता है। इसलिए सालभर स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव रह सकते हैं। खासतौर पर दिमाग, कमर, पेट, गैस, प्रजनन अंग या मानसिक थकान वाले लोग ज्यादा सावधानी रखें। जून से अक्टूबर तक गुरु 12वें भाव में चले जाएंगे, जिससे स्वास्थ्य कमजोर पड़ सकता है। अक्टूबर के बाद स्थिति थोड़ी सुधरेगी, लेकिन चोट–दुर्घटना का खतरा बना रह सकता है।
2026 शिक्षा के लिए औसत से बेहतर रहेगा। साल की शुरुआत में गुरु 11वें भाव में रहकर उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं, लॉ, फाइनेंस और रिसर्च छात्रों के लिए सफलता दिलाएगा। 2 जून से 31 अक्टूबर तक गुरु 12वें भाव में होकर थोड़ी कठिनाइयां बना सकता है, लेकिन विदेश में पढ़ रहे छात्रों के लिए यह समय बेहद शुभ रहेगा। बुध सहयोगी रहेगा और पढ़ाई में मदद करेगा।
व्यापार के लिए 2026 थोड़ा कमजोर रह सकता है। शुक्र की स्थिति बेहतर रहेगी और जून 2 तक गुरु व्यापार को बढ़ावा देगा। लेकिन राहु–केतु निर्णय क्षमता कमजोर कर सकते हैं और अनावश्यक जोखिम लेने की प्रवृत्ति बढ़ा सकते हैं। जून के बाद समय कमजोर रहेगा, इसलिए बड़े निर्णय जून 2 से पहले लें। जून 22–जुलाई 7 के बीच खास सावधानी जरूरी है।
नौकरीपेशा लोगों के लिए वर्ष मिश्रित परिणाम देगा। मेहनत अधिक करनी पड़ेगी और कई बार अपेक्षित सफलता नहीं मिलेगी। जनवरी 20 तक गुरु के कारण मेहनत का फल मिलेगा, लेकिन जनवरी से मई तक कठिनाइयाँ बढ़ेंगी। 17 मई से 9 अक्टूबर तक समय सुधार होगा, लेकिन जून–जुलाई में अस्थिरता और चिंता रह सकती है। अक्टूबर 31 के बाद गुरु के सहयोग से थोड़ा राहत मिलेगी।
आर्थिक स्थिति शुरुआती 6 महीनों में मजबूत रहेगी। जून 2 तक आय बढ़ेगी और लाभ होगा। जून से अक्टूबर तक खर्च बढ़ेंगे और बचत कम होगी। विदेश में काम कर रहे लोगों के लिए यह समय अच्छा रहेगा। साल के अंत में सुधार मिलेगा, लेकिन शनि बचत पर निगरानी रखेगा।
साल का अधिकांश समय प्यार के लिए शुभ रहेगा। जून 2 तक रिश्तों में मिठास बढ़ेगी और प्रेम विवाह की संभावना रहेगी।जून–अक्टूबर दूरी बढ़ा सकता है, लेकिन लॉन्ग-डिस्टेंस कपल्स के लिए समय ठीक रहेगा। अक्टूबर के बाद स्थिति फिर अच्छी होगी।
शादी की इच्छा रखने वालों के लिए 2 जून तक और 31 अक्टूबर के बाद समय बहुत अनुकूल है।
लेकिन शादीशुदा जीवन के लिए वर्ष थोड़ा कमजोर रहेगा। राहु–केतु और शनि विवाद, गलतफहमी और तनाव बढ़ा सकते हैं।
परिवारिक जीवन में तनाव रह सकता है, क्योंकि शनि दूसरे भाव पर प्रभाव डालेगा। लेकिन घरेलू (घर–परिवार से जुड़े सुख) मामलों में स्थिति बेहतर रहेगी और जून तक गुरु सहयोग करेगा। जून–अक्तूबर में घर में बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, जैसे नया सामान या प्रॉपर्टी लेना।
