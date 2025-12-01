Singh Rashifal 2026 : चुनौतियों से भरा रहा सिंह राशिवालों के लिए आने वाला साल, रहें संभलकर

2026 सिंह राशि वालों के स्वास्थ्य के लिए बहुत अनुकूल नहीं माना गया है। साल की शुरुआत में गुरु (Jupiter) सकारात्मक रहेगा, जिससे जून 2 तक स्वास्थ्य में कुछ सुधार रहेगा। लेकिन राहु–केतु का प्रथम भाव पर प्रभाव और शनि का अष्टम भाव में होना “शनि ढैय्या” का संकेत देता है। इसलिए सालभर स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव रह सकते हैं। खासतौर पर दिमाग, कमर, पेट, गैस, प्रजनन अंग या मानसिक थकान वाले लोग ज्यादा सावधानी रखें। जून से अक्टूबर तक गुरु 12वें भाव में चले जाएंगे, जिससे स्वास्थ्य कमजोर पड़ सकता है। अक्टूबर के बाद स्थिति थोड़ी सुधरेगी, लेकिन चोट–दुर्घटना का खतरा बना रह सकता है।