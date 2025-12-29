Vastu Shastra Myths : वास्तु शास्त्र के प्रचलित मिथक, विवाह, शयनकक्ष, प्रवेश द्वार और करियर से जुड़ी सच्चाई

Vastu Myths and Facts : वास्तु शास्त्र को लेकर समाज में वर्षों से डर और भ्रांतियां गहराई से जमी हुई हैं। विवाह में देरी हो, करियर में रुकावट आए या नया घर खरीदना हो—अक्सर हर समस्या का कारण “वास्तु दोष” मान लिया जाता है। अधूरी जानकारी और अफवाहों के चलते लोग अच्छे रिश्ते, बेहतरीन अवसर और सुविधाजनक घर तक छोड़ देते हैं।

लेकिन वास्तु का वास्तविक उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि ऊर्जा संतुलन, मानसिक स्थिरता और जीवन लक्ष्यों के अनुरूप ज़ोन प्लानिंग करना है। आर्किटेक्ट और वास्तुविद सुधीर गौतम वास्तु के व्यावहारिक अनुभवों के आधार पर बता रहे हैं कि कौन-से वास्तु नियम सच हैं और कौन केवल मिथक।