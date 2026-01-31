Vastu Shastra Tips: शाम को भूलकर भी दान न करें ये 3 सफेद चीजें, वरना लक्ष्मी हो जाती हैं नाराज

Vastu Shastra Tips : हिंदू धर्म में दान को एक नेकी काम माना जाता है। ऐसा कहा गया है कि दान करने वालों का खजाना कभी खाली नहीं होता। ऐसे लोगों पर भगवान का हमेशा आशीर्वाद बना रहता है। हालांकि, दान करने के कुछ नियम होते हैं। गलत या गलत तरीके से दिया गया दान कभी फलदायी नहीं होता। आप किसे और किस समय दान कर रहे हैं, यह भी बहुत मायने रखता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, शाम को तीन सफेद चीजें दान नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। आइए इसके बारे में और विस्तार से जानते हैं।