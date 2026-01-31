31 जनवरी 2026,

शनिवार

वास्तु टिप्स

Vastu Shastra Tips: शाम को भूलकर भी दान न करें ये 3 सफेद चीजें, वरना लक्ष्मी हो जाती हैं नाराज

Sham Ko Safed Cheez Ka Daan: वास्तु शास्त्र के अनुसार शाम को पैसे, नमक और दूध का दान करने से धन हानि और दरिद्रता आ सकती है। जानिए दान से जुड़े सही नियम और उनका प्रभाव।

भारत

Manoj Vashisth

Jan 31, 2026

Vastu Shastra Tips : हिंदू धर्म में दान को एक नेकी काम माना जाता है। ऐसा कहा गया है कि दान करने वालों का खजाना कभी खाली नहीं होता। ऐसे लोगों पर भगवान का हमेशा आशीर्वाद बना रहता है। हालांकि, दान करने के कुछ नियम होते हैं। गलत या गलत तरीके से दिया गया दान कभी फलदायी नहीं होता। आप किसे और किस समय दान कर रहे हैं, यह भी बहुत मायने रखता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, शाम को तीन सफेद चीजें दान नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। आइए इसके बारे में और विस्तार से जानते हैं।

पैसे का दान

वास्तु शास्त्र के अनुसार, सूरज डूबने के बाद पैसे दान करना या उधार देना भी गलत है। माना जाता है कि इस समय देवी लक्ष्मी घर में आती हैं। इसलिए शाम या रात में पैसे का लेन-देन करना गलत माना जाता है। यह गलती पैसे के आने-जाने में रुकावट डाल सकती है। नतीजतन, आपको पैसे की दिक्कतों या पैसे की कमी का सामना करना पड़ सकता है।

नमक

वास्तु के अनुसार, नमक हर घर के किचन में पाया जाता है। वास्तु एक्सपर्ट्स का कहना है कि शाम को सूरज डूबने के बाद नमक किसी को दान या उधार नहीं देना चाहिए। यह गलती परिवार के सदस्यों की तरक्की में रुकावट डाल सकती है। शाम को न तो किसी से नमक लें और न ही किसी को दें। नमक के अलावा, शाम को हल्दी का दान करने से भी बचना चाहिए।

दूध और दही

ज्योतिष में दही का संबंध शुक्र ग्रह से है। कहा जाता है कि शाम के समय दूध या दही का दान नहीं करना चाहिए। इससे आपकी कुंडली में शुक्र कमजोर हो सकता है। इसका आपकी सुख-समृद्धि और धन पर बुरा असर पड़ सकता है। दही या दूध से बनी चीजें, जैसे खीर, भी दान नहीं करनी चाहिए। इस गलती के आपके पूरे परिवार पर गंभीर नतीजे हो सकते हैं।

खबर शेयर करें:

Story Loader

बड़ी खबरें

View All

ट्रेंडिंग

