2 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

वास्तु टिप्स

South Facing Main Door Vastu : घर के मेन गेट की सही दिशा बदल देगी किस्मत, पैसा और तरक्की दोनों आएंगे

घर का मुख्य द्वार सही दिशा और सही ग्रिड में हो तो पैसा, सेहत और तरक्की खुद चलकर आती है। जानिए वास्तु शास्त्र के अनुसार मेन डोर की सही और गलत दिशाएं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Astrologer Sharad Sharma

Feb 02, 2026

South Facing Main Door Vastu

South Facing Main Door Vastu : घर के मुख्य द्वार की सही दिशा

South Facing Main Door Vastu : अगर दरवाजा सही दिशा और सही जगह पर हो, तो घर में खुशहाली, सेहत और शांति बनी रहती है। लेकिन अगर दरवाजा गलत पोजीशन में लग जाए, तो परेशानियां पीछा नहीं छोड़तीं। कई बार लोग सोच लेते हैं कि किसी एक दिशा का दरवाजा हमेशा अच्छा या हमेशा बुरा होता है, जबकि वास्तु में ऐसा नहीं है। असल बात ये है कि दरवाजा किस ग्रिड यानी किस खास पोजीशन पर है। यही सबसे ज्यादा मायने रखता है। सही ग्रिड पर दरवाजा है, तो फायदे ही फायदे। गलत ग्रिड पर हो, तो वही दरवाजा मुसीबतें बढ़ा देता है।

दक्षिण दिशा में दरवाजा

इसे लेकर सबसे ज्यादा भ्रम है। लोग मानते हैं कि दक्षिण दिशा का दरवाजा अशुभ है या ये मौत की दिशा है, लेकिन ये सोच गलत है। वास्तु के मुताबिक, दक्षिण दिशा न तो पूरी तरह खराब है, न ही पूरी तरह शुभ। अगर इस दिशा में दरवाजा सही जगह पर रखा जाए, तो घर में पैसा, इज्ज़त और तरक्की लाता है। उल्टा, पूर्व या उत्तर दिशा में भी अगर दरवाजा गलत जगह पर हो, तो दिक्कतें आ सकती हैं।

पूर्व दिशा में दरवाजा

पूर्व दिशा की बात करें तो ये सूर्य की दिशा है। इस तरफ सही जगह पर दरवाजा हो, तो घर में एनर्जी, सेहत और तरक्की मिलती है। सम्मान भी बढ़ता है और सोच पॉजिटिव रहती है।

उत्तर दिशा में दरवाजा

उत्तर दिशा धन के देवता कुबेर की मानी जाती है। यहां मेन दरवाजा हो, तो करियर और पैसे के नए मौके मिलते हैं, बस शर्त ये है कि दरवाजा ठीक पोजीशन पर हो।

कुछ और जरूरी बातें

मुख्य दरवाजा हमेशा मजबूत, साफ और देखने में अच्छा होना चाहिए। टूटे-फूटे या गंदे दरवाजे नेगेटिव एनर्जी लाते हैं। अच्छा है कि मेन दरवाजा बाकी दरवाजों से थोड़ा बड़ा हो। इसके सामने डस्टबिन, टॉयलेट, सीढ़ियां या खंभे नहीं होने चाहिए, वरना पॉजिटिव एनर्जी रुक जाती है। एंट्रेंस पर अच्छी रोशनी हो, रात में भी वहां अंधेरा न रहे। दरवाजे के पास नेमप्लेट, पौधे या शुभ चिन्ह लगाने से भी अच्छा असर पड़ता है।

अब सवाल सबसे खराब दिशा कौन सी है? वास्तु के हिसाब से, साउथ-साउथ-वेस्ट और साउथ-वेस्ट की गलत जगहों (S-6 से W-1 ग्रिड) में मेन दरवाजा हो तो दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं। सोचने-समझने की ताकत कम होती है, कर्ज़ बढ़ सकता है, रिश्तों में अनबन, पैसे की कमी और जीवन स्तर में गिरावट आ सकती है। कभी-कभी अचानक बीमारी या एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। ऐसे में आम वास्तु उपाय भी ज्यादा असर नहीं करते।

ये भी पढ़ें

टैरो राशिफल 3 फरवरी 2026: बुध का कुंभ में गोचर चमकाएगा इन 6 राशियों का भाग्य, क्या आपके कार्ड्स में है धन लाभ?
राशिफल
Tarot Rashifal 3 February 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

02 Feb 2026 06:07 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Vaastu Tips / South Facing Main Door Vastu : घर के मेन गेट की सही दिशा बदल देगी किस्मत, पैसा और तरक्की दोनों आएंगे
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

वास्तु टिप्स

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Vastu Shastra Tips: शाम को भूलकर भी दान न करें ये 3 सफेद चीजें, वरना लक्ष्मी हो जाती हैं नाराज

Vastu Shastra Tips
वास्तु टिप्स

वाहन पर भगवान का नाम और फोटो लगवाना चाहिए या नहीं?

God Names on Vehicles
वास्तु टिप्स

सपने में ये चीजें दिखते ही, चमक उठती है किस्मत!

SWAPNA SHASTRA SCIENCE
वास्तु टिप्स

भूल से भी न करें विवाह पत्रिका में ये 5 गलतियां!

Wedding Card Vastu Tips
वास्तु टिप्स

Vastu Dosh: क्या आपके सिरहाने रखी दवाइयां बढ़ा रही हैं बीमारी? जानें क्या कहता है वास्तु शास्त्र

Sirhane Dawaiyan Rakhna Vastu Dosh
वास्तु टिप्स
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.