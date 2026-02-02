South Facing Main Door Vastu : घर के मेन गेट की सही दिशा बदल देगी किस्मत, पैसा और तरक्की दोनों आएंगे

South Facing Main Door Vastu : अगर दरवाजा सही दिशा और सही जगह पर हो, तो घर में खुशहाली, सेहत और शांति बनी रहती है। लेकिन अगर दरवाजा गलत पोजीशन में लग जाए, तो परेशानियां पीछा नहीं छोड़तीं। कई बार लोग सोच लेते हैं कि किसी एक दिशा का दरवाजा हमेशा अच्छा या हमेशा बुरा होता है, जबकि वास्तु में ऐसा नहीं है। असल बात ये है कि दरवाजा किस ग्रिड यानी किस खास पोजीशन पर है। यही सबसे ज्यादा मायने रखता है। सही ग्रिड पर दरवाजा है, तो फायदे ही फायदे। गलत ग्रिड पर हो, तो वही दरवाजा मुसीबतें बढ़ा देता है।