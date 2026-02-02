टैरो राशिफल 3 फरवरी 2026: बुध का कुंभ में गोचर चमकाएगा इन 6 राशियों का भाग्य, क्या आपके कार्ड्स में है धन लाभ?

Tarot Rashifal 3 February 2026 : 3 फरवरी 2026, मंगलवार का दिन ज्योतिष और टैरो दोनों ही दृष्टि से बेहद खास रहने वाला है। फाल्गुन माह की द्वितीया तिथि के साथ-साथ आज बुध ग्रह का कुंभ राशि में गोचर हो रहा है, जिसका प्रभाव सोच, संवाद, करियर और आर्थिक फैसलों पर साफ दिखाई देगा। टैरो कार्ड्स आज यह संकेत दे रहे हैं कि कई राशियों के लिए यह दिन नई संभावनाओं, साहसिक निर्णयों और बदलावों का है, वहीं कुछ राशियों को सावधानी और धैर्य रखने की जरूरत होगी। आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक आज का टैरो राशिफल, जो आपके करियर, धन, व्यापार और व्यक्तिगत जीवन से जुड़े अहम संकेत देता है।