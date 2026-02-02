2 फ़रवरी 2026,

सोमवार

टैरो राशिफल 3 फरवरी 2026: बुध का कुंभ में गोचर चमकाएगा इन 6 राशियों का भाग्य, क्या आपके कार्ड्स में है धन लाभ?

Tarot Horoscope 3 February 2026: टैरो राशिफल 3 फरवरी 2026 में जानें मंगलवार के दिन मेष से मीन सभी 12 राशियों का टैरो कार्ड रीडिंग। बुध ग्रह के कुंभ गोचर का करियर, धन, व्यापार और रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा, पढ़ें आज का संपूर्ण टैरो भविष्यफल।

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Nitika Sharma

Feb 02, 2026

Tarot Rashifal 3 February 2026

Tarot Rashifal 3 February 2026 : टैरो राशिफल 3 फरवरी 2026 (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Tarot Rashifal 3 February 2026 : 3 फरवरी 2026, मंगलवार का दिन ज्योतिष और टैरो दोनों ही दृष्टि से बेहद खास रहने वाला है। फाल्गुन माह की द्वितीया तिथि के साथ-साथ आज बुध ग्रह का कुंभ राशि में गोचर हो रहा है, जिसका प्रभाव सोच, संवाद, करियर और आर्थिक फैसलों पर साफ दिखाई देगा। टैरो कार्ड्स आज यह संकेत दे रहे हैं कि कई राशियों के लिए यह दिन नई संभावनाओं, साहसिक निर्णयों और बदलावों का है, वहीं कुछ राशियों को सावधानी और धैर्य रखने की जरूरत होगी। आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक आज का टैरो राशिफल, जो आपके करियर, धन, व्यापार और व्यक्तिगत जीवन से जुड़े अहम संकेत देता है।

मेष टैरो राशिफल (Today Tarot Rashifal Aries)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में आने वाली रुकावटों को दूर करने का है। जो बाधाएं आपकी तरक्की में रोड़ा बन रही थीं, उनसे निपटने का समय आ गया है। आप छोटे-बड़े हर काम को बिना अहंकार के करेंगे। आयात-निर्यात के काम से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिल सकता है। पैसों के मामले में दिन अच्छा रहेगा, लेकिन खर्चे भी बढ़ सकते हैं।

वृषभ टैरो राशिफल (Today Tarot Rashifal Taurus)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृषभ राशि वालों का ध्यान आज सामाजिक संबंधों को मजबूत करने पर रहेगा। यह आपके करियर के लिए नए रास्ते खोल सकता है। आप एक साथ कई कामों में व्यस्त रहेंगे। कुछ लोग टीम लीडर की भूमिका भी निभाएंगे। आर्थिक रूप से समय आपके लिए फायदेमंद है।

मिथुन टैरो राशिफल (Today Tarot Card Reading Gemini)

टैरो कार्ड्स की गणना के आधार पर मिथुन राशि के जातक आज पूरे ध्यान से अपना काम पूरा करेंगे। मान-सम्मान पाने की इच्छा पूरी हो सकती है। नौकरी ढूंढ रहे लोगों को सफलता मिल सकती है। नौकरीपेशा लोगों के वेतन में वृद्धि और मान-सम्मान में बढ़ोतरी हो सकती है।

कर्क टैरो राशिफल (Today Tarot Rashifal Cancer)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि वालों को आज सावधान रहना होगा। अनजान लोगों से अपनी व्यावसायिक योजनाओं के बारे में बात न करें। धोखाधड़ी का शिकार होने की आशंका है, इसलिए पैसों के लेन-देन में सावधानी बरतें। किसी भी तरह के बदलाव के लिए अभी समय ठीक नहीं है, थोड़ा इंतजार करें।

सिंह टैरो राशिफल (Today Tarot Card Reading Leo)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि सिंह राशि वालों को पैसों का प्रबंध करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ सकती है। किसी भी नए काम में पैसा लगाने से पहले सोच-विचार कर लें। ऋण लेने की नौबत भी आ सकती है, लेकिन बाद में परिवार का सहयोग मिलेगा और स्थिति सुधरेगी।

कन्या टैरो राशिफल (Today Tarot Rashifal Virgo)

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कन्या राशि वाले अपनी खास पहचान बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। व्यापारियों के लिए व्यापार बढ़ाने का अच्छा मौका है, जो आगे चलकर फायदेमंद साबित होगा। अहंकार आपके रिश्तों को खराब कर सकता है, इसलिए रिश्तों में सोच-समझकर व्यवहार करें। व्यापार में निवेश के लिए पैसा खर्च होगा।

तुला टैरो राशिफल (Today Tarot Card Reading Libra)

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, तुला राशि के जातक पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी दिनचर्या पूरी करेंगे। अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए समय से पहले काम पूरा करने से आपको मान-सम्मान मिलेगा। कई मौके मिलेंगे, लेकिन आप सोच-समझकर सही फैसला लेंगे और आगे बढ़ेंगे।

वृश्चिक टैरो राशिफल (Scorpio Today Tarot Rashifal )

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि वाले किसी नए काम की योजना को अच्छे से पेश करने में कामयाब रहेंगे। नौकरीपेशा लोगों के लिए बदलाव के योग बन रहे हैं। शेयर बाजार जैसे जोखिम भरे कामों में निवेश फायदेमंद रहेगा। कमाई के लिए समय अच्छा है, लेकिन खर्च भी सोच-समझकर करें।

धनु टैरो राशिफल (Today Tarot Card Reading Sagittarius)

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, धनु राशि वाले कार्यक्षेत्र में नए प्रयोग करेंगे, जो सफलता दिलाएंगे। आपका गुस्सैल स्वभाव परेशानी पैदा कर सकता है। आपके और आपके कर्मचारियों के बीच मतभेद हो सकते हैं। गुस्से पर काबू रखें और काम पर शांति बनाए रखें। कम समय में ज्यादा काम करके अच्छा माहौल बना सकते हैं।

मकर टैरो राशिफल (Capricorn Today Tarot Rashifal)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मकर राशि वालों के साहसिक फैसले कार्यक्षेत्र में मजबूती लाएंगे। आपकी बातचीत से लोग प्रभावित होंगे। नए संबंध आपके लिए कई नए अवसर लेकर आएंगे। कमाई के लिए आपके प्रयास सफल रहेंगे।

कुंभ टैरो राशिफल (Today Tarot Card Reading Aquarius)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि वालों की मजबूत इच्छाशक्ति और समय पर काम पूरा करने की लगन उन्हें सफलता दिलाएगी। दूसरों की मदद करने से मान-सम्मान बढ़ेगा। आपकी बातचीत करने की कला विदेशी संबंधों को मजबूत करेगी। आर्थिक लाभ होगा और आप कमाए हुए धन को जमीन-जायदाद में निवेश कर सकते हैं।

मीन टैरो राशिफल (Today Tarot Rashifal Pisces)

टैरो कार्ड्स की गणना के आधार पर मीन राशि वाले आत्मविश्वास और बुद्धिमत्ता से अपने सभी सौदे पूरे करेंगे। अपनी छवि की परवाह किए बिना दूसरों की मदद करेंगे और सच्चाई का साथ देंगे। अच्छी कमाई होगी, लेकिन फिजूलखर्ची से बचें।

ये भी पढ़ें

Surya Grahan 2026: सूर्य ग्रहण : इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, प्रमोशन और करियर ग्रोथ के योग
धर्म/ज्योतिष
Surya Grahan 2026

संबंधित विषय:

dailyhoroscope

राशिफल 2026

tarot card rashifal

Published on:

02 Feb 2026 04:08 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / टैरो राशिफल 3 फरवरी 2026: बुध का कुंभ में गोचर चमकाएगा इन 6 राशियों का भाग्य, क्या आपके कार्ड्स में है धन लाभ?
