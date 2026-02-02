Surya Grahan 2026: सूर्य ग्रहण : इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, प्रमोशन और करियर ग्रोथ के योग

Surya Grahan 2026: 2026 का पहला सूर्य ग्रहण फरवरी में फाल्गुन अमावस्या को लगेगा। यह कुंभ राशि और धनिष्ठा नक्षत्र में दोपहर 3:26 बजे शुरू होगा और 17 फरवरी को शाम 7:57 बजे खत्म होगा। अगर आप साउथ अफ्रीका, दक्षिणी अर्जेंटीना या अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों में हैं, तो आप इसे देख पाएंगे। हालांकि, भारत में यह नहीं दिखेगा, इसलिए सूतक की कोई चिंता नहीं है। फिर भी, यह ग्रहण कुछ राशियों के लिए कुछ अच्छी बातें लेकर आ रहा है। (Solar Eclipse 2026 Astrology Prediction in Hindi)