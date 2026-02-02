2 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Surya Grahan 2026: सूर्य ग्रहण : इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, प्रमोशन और करियर ग्रोथ के योग

Solar Eclipse 2026 : 17 फरवरी 2026 को लगने वाला साल का पहला सूर्य ग्रहण मेष, मिथुन, सिंह, तुला और धनु राशि के लिए करियर ग्रोथ, प्रमोशन और आर्थिक लाभ के संकेत दे रहा है। जानिए पूरा राशिफल।

भारत

Manoj Vashisth

Feb 02, 2026

Surya Grahan 2026

Surya Grahan 2026 : 2026 का पहला सूर्य ग्रहण: नौकरी, प्रमोशन और बिजनेस में मिलेगा फायदा (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Surya Grahan 2026: 2026 का पहला सूर्य ग्रहण फरवरी में फाल्गुन अमावस्या को लगेगा। यह कुंभ राशि और धनिष्ठा नक्षत्र में दोपहर 3:26 बजे शुरू होगा और 17 फरवरी को शाम 7:57 बजे खत्म होगा। अगर आप साउथ अफ्रीका, दक्षिणी अर्जेंटीना या अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों में हैं, तो आप इसे देख पाएंगे। हालांकि, भारत में यह नहीं दिखेगा, इसलिए सूतक की कोई चिंता नहीं है। फिर भी, यह ग्रहण कुछ राशियों के लिए कुछ अच्छी बातें लेकर आ रहा है। (Solar Eclipse 2026 Astrology Prediction in Hindi)

मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए अच्छी खबर है। यह ग्रहण उनके लिए लकी साबित हो सकता है। काम और करियर पर सबका ध्यान रहेगा, और आपको नए रास्ते खुलते हुए दिखेंगे। आपको और जिम्मेदारियां मिलेंगी, और प्रमोशन भी लगभग पक्का लग रहा है। नौकरी में बदलाव के आसार हैं, और अगर आप कोई बिजनेस चलाते हैं, तो चीज़ें बेहतर होती दिख रही हैं।

मिथुन राशि

मिथुन वालों, एक बूस्ट के लिए तैयार हो जाइए। आपका करियर बड़े पैमाने पर आगे बढ़ने वाला है, और पैसों के मामले और भी बेहतर होते जा रहे हैं। बिज़नेस करने वालों को कुछ अच्छे फ़ायदे मिल सकते हैं, और आपके बनाए हुए नए प्लान सफल होने की संभावना है।

सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए, यह आपके चमकने का समय है। आपकी रेप्युटेशन बढ़ेगी, और अगर आप नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं, तो जरूर करें। यह बदलाव अच्छा रहेगा। प्रमोशन के चांस हैं, और कोई बड़ी बिज़नेस डील आखिरकार हो सकती है। कुल मिलाकर, यह समय शानदार लग रहा है।

तुला राशि

तुला राशि वालों, आपके फाइनेंस मजबूत हैं, और जो काम रुके हुए हैं? आप उन्हें आखिरकार पूरा कर लेंगे। इस बात की पूरी संभावना है कि आपको नई नौकरी मिल जाएगी, और आप अपनी गाड़ी अपग्रेड भी कर सकते हैं या किसी नई जगह जा सकते हैं।

धनु राशि

धनु राशि वालों के लिए, यह ग्रहण सच में गेम-चेंजर है। सफलता जरूर मिलेगी, खासकर विदेशी कनेक्शन से जुड़ी किसी भी चीज में। आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं या घर भी खरीद सकते हैं। भविष्य अच्छा दिख रहा है।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

राशिफल 2026

Updated on:

02 Feb 2026 12:51 pm

Published on:

02 Feb 2026 12:50 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Surya Grahan 2026: सूर्य ग्रहण : इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, प्रमोशन और करियर ग्रोथ के योग
