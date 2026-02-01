Weekly Rashifal: 2 से 8 फरवरी का साप्ताहिक राशिफल: इन 3 राशियों की बदल सकती है किस्मत, क्या आपकी भी है लिस्ट में?

Weekly Rashifal 2 February to 8 February 2026: फरवरी का यह सप्ताह जीवन में नई संभावनाएं, भावनात्मक समझ और व्यावसायिक निर्णयों का संकेत दे रहा है। 2 फरवरी से 8 फरवरी 2026 तक का साप्ताहिक राशिफल आपके करियर, प्रेम संबंधों, पारिवारिक जीवन, स्वास्थ्य और धन से जुड़े महत्वपूर्ण संकेत प्रदान करता है। इस सप्ताह कुछ राशियों को नए अवसर, कुछ को आंतरिक संतुलन, तो कुछ को धैर्य और समझदारी की आवश्यकता होगी। हर राशि के लिए शुभ अंक और शुभ रंग दिए गए हैं ताकि आप सकारात्मक ऊर्जा को अपने पक्ष में कर सकें। एस्ट्रोलॉजर डॉ संजीव कुमार शर्मा से जानिए मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का सटीक साप्ताहिक राशिफल और अपने सप्ताह की सही योजना बनाएं।