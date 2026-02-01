1 फ़रवरी 2026,

Budget 2026 on Magh Purnima: बजट 2026 माघ पूर्णिमा पर: क्या सितारे मिडिल क्लास के लिए खुशखबरी ला रहे हैं?

Union Budget 2026 आज माघ पूर्णिमा पर पेश किया जा रहा है। ज्योतिषीय संयोग, बृहस्पति उदय और रविवार का प्रभाव लोगों में खासकर मिडिल क्लास के लिए बड़ी उम्मीदें जगा रहा है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Astrologer Sharad Sharma

Feb 01, 2026

Budget 2026 on Magh Purnima

Budget 2026 on Magh Purnima : बजट 2026: शुभ ग्रहों के बीच निर्मला सीतारमण पेश करेंगी ऐतिहासिक बजट

Union Budget 2026 Today : यूनियन बजट 2026: फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण आज पार्लियामेंट जा रही हैं, लगातार नौवें साल भारत का 2026-2027 का बजट पेश करने के लिए तैयार हैं। लोग इस बजट को पहले से ही हिस्टोरिक कह रहे हैं, और सिर्फ नंबरों की वजह से नहीं। ज्योतिषी एक रेयर अलाइनमेंट की ओर इशारा कर रहे हैं। एस्ट्रोलॉजर शरद शर्मा ने बताया कि माघ पूर्णिमा, शुक्र का उदय, और कुछ दूसरे कॉस्मिक सिग्नल गुड न्यूज़ दे सकते हैं । उनका कहना है कि ये साइन सभी के लिए, खासकर मिडिल क्लास के लिए अच्छी खबर का इशारा करते हैं। हो सकता है कि यह सिर्फ अंधविश्वास हो, लेकिन उम्मीद हवा में है।

माघ पूर्णिमा ने माहौल तैयार किया

माघ पूर्णिमा आज सुबह 5:52 बजे शुरू हुई और अगले दिन सुबह 3:38 बजे तक रहेगी। कई लोगों के लिए, आज का दिन गहरा धार्मिक महत्व रखता है। लोग पवित्र स्नान करते हैं, दान करते हैं, व्रत रखते हैं, और कुछ अच्छे कर्म करने की कोशिश करते हैं। इन सबके बीच, सरकार अपना बजट पेश कर रही है। ज्योतिषी इसे कई शुभ संकेतों से जोड़ते हुए देख रहे हैं।

आज बृहस्पति उदय हो रहा है

एक और ट्विस्ट है: देवताओं के गुरु, बृहस्पति आज उदय हो रहे हैं। ज्योतिष में, बृहस्पति ज्ञान, विकास और खुशहाली का प्रतीक है। जब बृहस्पति उदय होता है, तो यह शिक्षा, अर्थव्यवस्था, नौकरियों और विकास में बड़े कदमों के लिए हरी झंडी होती है। ज्योतिषियों का मानना ​​है कि इसका असर बजट के खास फैसलों में दिखेगा।

Union Budget 2026 Today : रविवार का दिन सूरज का

सालों हो गए जब बजट रविवार को आया हो। ज्योतिष में, रविवार का दिन सूरज का होता है। ग्रहों का राजा, जो ताकत, अधिकार और स्थिर लीडरशिप का प्रतीक है। मानने वालों का कहना है कि सोलर एनर्जी की यह एक्स्ट्रा डोज सरकार की योजनाओं में स्थिरता और भरोसा लाती है। ज्योतिषी इसे इस बात का संकेत मानते हैं कि आज का बजट देश के लंबे समय के भविष्य पर फोकस करना चाहिए।

एक अनोखा कॉस्मिक मिक्स

तो, हम यहां हैं: माघ पूर्णिमा, बृहस्पति का उदय, और सूर्य का मजबूत होना ये सब बजट के दिन एक लाइन में हैं। आप ज्योतिष में विश्वास करते हैं या नहीं, ऐसा लगता है कि कुछ खास हो रहा है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस साल का यूनियन बजट, जो इन अनोखे सितारों के तहत लॉन्च किया गया है, सभी के लिए ग्रोथ, बैलेंस और बेहतर भविष्य के लिए मजबूत प्लान बनाएगा।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

Published on:

01 Feb 2026 11:01 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Budget 2026 on Magh Purnima: बजट 2026 माघ पूर्णिमा पर: क्या सितारे मिडिल क्लास के लिए खुशखबरी ला रहे हैं?
धर्म/ज्योतिष

