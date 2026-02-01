Budget 2026 on Magh Purnima: बजट 2026 माघ पूर्णिमा पर: क्या सितारे मिडिल क्लास के लिए खुशखबरी ला रहे हैं?

Union Budget 2026 Today : यूनियन बजट 2026: फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण आज पार्लियामेंट जा रही हैं, लगातार नौवें साल भारत का 2026-2027 का बजट पेश करने के लिए तैयार हैं। लोग इस बजट को पहले से ही हिस्टोरिक कह रहे हैं, और सिर्फ नंबरों की वजह से नहीं। ज्योतिषी एक रेयर अलाइनमेंट की ओर इशारा कर रहे हैं। एस्ट्रोलॉजर शरद शर्मा ने बताया कि माघ पूर्णिमा, शुक्र का उदय, और कुछ दूसरे कॉस्मिक सिग्नल गुड न्यूज़ दे सकते हैं । उनका कहना है कि ये साइन सभी के लिए, खासकर मिडिल क्लास के लिए अच्छी खबर का इशारा करते हैं। हो सकता है कि यह सिर्फ अंधविश्वास हो, लेकिन उम्मीद हवा में है।