टैरो राशिफल 1 फरवरी 2026: माघ पूर्णिमा पर पुष्य नक्षत्र का असर, जानें 12 राशियों का आज का टैरो भविष्यफल

Tarot Rashifal 1 February 2026: टैरो राशिफल 1 फरवरी 2026: रविवार, 1 फरवरी 2026 से न सिर्फ नया महीना बल्कि नया सप्ताह भी शुरू हो रहा है। आज माघ पूर्णिमा का पावन पर्व है, जिस पर पुष्य नक्षत्र और शुक्र के उदय का अत्यंत शुभ संयोग बन रहा है। ज्योतिष और टैरो दोनों के अनुसार यह दिन धन, करियर, व्यापार और सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए बेहद खास माना जा रहा है। टैरो कार्ड्स के संकेत बता रहे हैं कि आज कुछ राशियों को अचानक लाभ, नई शुरुआत और भाग्य का पूरा साथ मिल सकता है, वहीं कुछ राशियों को संयम और सही निर्णय लेने की आवश्यकता होगी। टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा से जानते हैं मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का आज का टैरो राशिफल।