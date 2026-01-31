साप्ताहिक राशिफल 1-7 फरवरी 2026: फाल्गुन मास का आगाज, इन 3 राशियों की खुलेगी किस्मत, पढ़ें मेष से कन्या का भाग्यफल

Saptahik Rashifal 1 February to 7 February 2026: फरवरी 2026 का पहला सप्ताह ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। 2 फरवरी से हिंदू कैलेंडर के अंतिम और पावन माह 'फाल्गुन' की शुरुआत हो रही है। ग्रहों की बदलती चाल और नक्षत्रों के प्रभाव से मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी राशियों के जीवन में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। भविष्यवक्ता और कुंडली विश्लेषक डॉ. अनीष व्यास के अनुसार, यह सप्ताह जहां मिथुन और कन्या राशि के लिए सौभाग्य लेकर आएगा, वहीं मेष और कर्क राशि वालों को अपनी सेहत और व्यवहार पर नियंत्रण रखने की जरूरत होगी। आइए विस्तार से जानते हैं कि आने वाले सात दिन आपके सितारों में क्या खास लेकर आए हैं।