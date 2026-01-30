Aaj Ka Rashifal 31 January: आज का राशिफल : शनि देव की कृपा से 31 जनवरी को इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, क्या आपकी राशि है इसमें शामिल?

Aaj Ka Rashifal 31 January: 31 जनवरी 2026 राशिफल: जनवरी का समापन और शनि देव की कृपा : जनवरी माह का अंतिम दिन, 31 जनवरी 2026, ग्रहों की विशेष चाल के साथ दस्तक दे रहा है। आज शनिवार का दिन है, जो न्याय के देवता शनि देव को समर्पित है। ज्योतिष गणना के अनुसार, आज सूर्य देव मकर राशि में विराजमान रहेंगे, वहीं चंद्रमा मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। माघ मास के इस 28वें दिन का प्रभाव सभी 12 राशियों पर अलग-अलग रूप में पड़ेगा। जहाँ मेष और मिथुन राशि वालों को अप्रत्याशित लाभ के योग हैं, वहीं वृषभ और कन्या राशि वालों को अपनी सेहत और विरोधियों से सावधान रहने की जरूरत है। प्रसिद्ध भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डॉ. अनीष व्यास से जानिए कि आज का दिन आपके करियर, व्यापार और पारिवारिक जीवन के लिए क्या सौगात लेकर आया है।