Vrishchik Rashifal : वृश्चिक वालों की शनि और राहु बढ़ाएंगे मुश्किलें, लेकिन 2 जून के बाद पलटेगी किस्मत

2026 में स्वास्थ्य को लेकर सावधानी रखने की विशेष आवश्यकता होगी। शनि पूरे वर्ष पांचवें भाव में रहेगा, जिसकी वजह से पेट से जुड़ी दिक्कतें या पाचन समस्याएं हो सकती हैं। राहु 5 दिसंबर तक चौथे भाव में रहेगा, जो दिल, छाती और फेफड़ों से जुड़ी समस्याएं बढ़ा सकता है, साथ ही मानसिक तनाव भी दे सकता है।

बृहस्पति 2 जून से 31 अक्टूबर तक भाग्य भाव में रहेगा और इस समय आपका स्वास्थ्य काफी सुधरेगा। इस दौर में पुरानी समस्याओं से राहत मिल सकती है।