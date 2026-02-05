Rashifal : राशिफल 6 फरवरी 2026: शुक्रवार को शुक्र-राहु युति, इन 6 राशियों पर बरसेगी लक्ष्मी कृपा

आज का दिन आपके लिए समस्याओं से छुटकारा दिलाने वाला रहेगा। यदि आपका कोई काम अधूरा पड़ा था, तो वह भी पूरा होगा और परिवार में किसी सदस्य को यदि आप काम को लेकर कोई सलाह देंगे, तो वह भी उस पर अमल अवश्य करेंगे। आपके विवाह में आ रही समस्या भी दूर होगी। आप करियर को लेकर कोई डिसीजन थोड़ा सोच समझकर ले, उसमें आप किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशवरा अवश्य करें। आपको लेनदेन पूरी लिखा पढ़ी करके करना बेहतर रहेगा।