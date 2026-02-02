Why We Celebrate Mahashivratri 2026: क्यों मनाई जाती है महाशिवरात्रि? जानिए इस साल का शुभ मुहूर्त और महत्व

Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि का त्योहार हर साल फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन मनाया जाता है। इस साल ये पर्व 15 फरवरी 2026 को मनाया जाएगा। महाशिवरात्रि के भगवान भोलेनाथ की विधिवत पूजा- अर्चना की जाती है और उपवास किया जाता है। महाशिवरात्रि का व्रत सबसे उत्तम फल देने वाले व्रतों में से एक माना जाता है। इस दिन का व्रत रखने के और शिवजी की पूजा करने से साधक पर सदा महादेव की कृपा बनी रहती है और धन भंडार भरा रहता है। महाशिवरात्रि के दिन चार प्रहर की पूजा का बहुत ही खास महत्व है। इस दिन शिवजी की पूजा चारों प्रहर में की जाती है। महाशिवरात्रि का त्योहार हम कई वर्षों से मनाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं ये पर्व क्यों मनाया जाता है। आइए आज हम यहां जानेंगे कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है और इसके महत्व के बारे में।