Navpancham Yog 2026: फरवरी के महीने में गुरु-शुक्र के बीच बनेगा नवपंचम योग, इन तीन राशियों की होगी मौज

Navpancham Yog 2026: ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को धन और वैभव का कारक माना जाता है। फरवरी के महीने में 6 फरवरी को धन के दाता शुक्र ग्रह शनि की राशि कुंभ में गोचर करेंगे। इस राशि में गोचर करते ही मिथुन राशि में विराजमान गुरु ग्रह के साथ इनका नवपंचम योग बनेगा। ये योग ज्योतिष दृष्टिकोण से बहुत शुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में राशि के पंचम भाव को ज्ञान, प्रेम और भाग्य का कारक माना जाता है और नवम भाव को धर्म का कारक माना जाता है। फरवरी के महीने में बनने वाले इस नवपंचम योग से कुछ राशियों को भरपूर लाभ मिलने वाला है। ऐसे में आइए जानते हैं इस योग से किन राशियों को लाभ होगा।