13 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म

महाशिवरात्रि 2026: उज्जैन में बाबा उमाकान्त जी महाराज का विशेष सत्संग एवं नामदान कार्यक्रम

बढ़ती परेशानियों के बीच आध्यात्मिक शांति की ओर एक कदम आज के आधुनिक युग में हर घर बीमारी, मानसिक तनाव और आपसी कलह से जूझ रहा है। पूज्य बाबा उमाकान्त जी महाराज के अनुसार, संतों के उपदेशों की अवहेलना और प्रकृति के नियमों को तोड़ने के कारण ही समाज में नकारात्मकता बढ़ रही है। इसी [&hellip;]

2 min read
Google source verification

उज्जैन

image

Lalit Saxena

Feb 13, 2026

बढ़ती परेशानियों के बीच आध्यात्मिक शांति की ओर एक कदम

आज के आधुनिक युग में हर घर बीमारी, मानसिक तनाव और आपसी कलह से जूझ रहा है। पूज्य बाबा उमाकान्त जी महाराज के अनुसार, संतों के उपदेशों की अवहेलना और प्रकृति के नियमों को तोड़ने के कारण ही समाज में नकारात्मकता बढ़ रही है। इसी समस्या के समाधान हेतु उज्जैन स्थित बाबा जयगुरुदेव आश्रम में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर दो दिवसीय भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यह आयोजन उन लोगों के लिए आशा की किरण है जो जीवन में बरकत और सुख-शांति की तलाश कर रहे हैं।

मानव शरीर के भीतर 'शिव नेत्र' खोलने का गुप्त मार्ग

इस सत्संग का मुख्य आकर्षण मानव शरीर में स्थित शिव नेत्र (तीसरी आंख) को खोलने की विधि और उसके महत्व पर चर्चा होगी। बाबा जी स्पष्ट करेंगे कि भगवान शिव का वास्तविक स्वरूप क्या है और उनसे हमें क्या सीख लेनी चाहिए। वर्तमान में मिल रहे विनाशकारी संकेतों और भविष्य के कठिन समय से बचने के लिए 'नामदान' की शक्ति को सबसे अचूक उपाय बताया गया है। सत्संग के माध्यम से भक्तों को प्रभु दर्शन का वह सरल रास्ता दिखाया जाएगा, जिससे वे आत्मिक कल्याण के साथ-साथ आने वाली आपदाओं से भी सुरक्षित रह सकें।

उज्जैन आश्रम में जुटेगा श्रद्धा का सैलाब: कार्यक्रम का विवरण

मुक्ति का मार्ग: सत्संग, सुमिरन और नामदान का विशेष आयोजन यह आध्यात्मिक समागम पूर्णतः निःशुल्क और अराजनीतिक है, जिसमें सभी जाति और धर्म के लोग सादर आमंत्रित हैं। कार्यक्रम की शुरुआत 14 फरवरी 2026 को सायंकाल 3:00 बजे से होगी। इसके पश्चात 15 फरवरी 2026 को प्रातः 5:00 बजे से सुमिरन, ध्यान और भजन का सत्र चलेगा, जिसके बाद बाबा जी के प्रवचन होंगे। देश-विदेश में लाखों लोगों को कष्टों से मुक्ति दिलाने वाले वक्त के संत बाबा उमाकान्त जी महाराज के दर्शन और सान्निध्य का यह एक दुर्लभ अवसर है। आयोजकों ने सभी से सपरिवार इस पुण्य लाभ को लेने की अपील की है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

13 Feb 2026 08:00 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion News / महाशिवरात्रि 2026: उज्जैन में बाबा उमाकान्त जी महाराज का विशेष सत्संग एवं नामदान कार्यक्रम

बड़ी खबरें

View All

धर्म

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

अलवर: मनुमार्ग गुरुद्वारे में गुरुमुख सम्मेलन,  पूर्वजों का लिया आशीर्वाद

अलवर

आज 163 जोड़े वैदिक मंत्रों के साथ बंधेंगे परिणय सूत्र में

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत 10 फरवरी को बालोद जिला मुख्यालय में महिला बाल विकास विभाग इस बार कुल 163 जोड़े का विवाह वैदिक मंत्रों व रीति-रिवाज के साथ करेगा।
बालोद

अनंत प्रेम आश्रम में श्रीमद् भागवत कथा का अष्टम दिवस, भक्ति को प्रेम का मार्ग बताया

अलवर

सामाजिक समरसता का अनूठा आयोजन

भव्य बानौला शोभायात्रा के साथ होंगे वैवाहिक संस्कार
समाचार

श्री नीलकंठेश्वर महादेव को हल्दी-चंदन लगाकर दूल्हा स्वरूप में सजाया

महाशिवरात्रि तक चलेगा शिव नवरात्र महोत्सव
समाचार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.