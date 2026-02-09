अनंत प्रेम आश्रम में श्रीमद् भागवत कथा का अष्टम दिवस, भक्ति को प्रेम का मार्ग बताया

शहर के स्कीम नंबर-2 स्थित अनंत प्रेम आश्रम नंगली वालों की कुटिया में चल रही श्रीमद् भागवत कथा ने श्रद्धालुओं को भावविभोर कर दिया। आश्रम की स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 2 फरवरी से आयोजित इस धार्मिक अनुष्ठान में वृंदावन से पधारे कथावाचक राम मुदगल शास्त्री ने कथा के अष्टम दिवस में प्रवेश करते हुए कहा कि भक्ति का मार्ग मन में उपजे प्रेम से होकर ही गुजरता है। उन्होंने कथा के माध्यम से जीवन में प्रेम, करुणा और सेवा के महत्व को रेखांकित किया।