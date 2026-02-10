Road Project: न अलवर-बहरोड़ मार्ग फोरलेन हुआ और न भूगोर तिराहे से हनुमान सर्किल तक सड़क चौड़ी हुई, आखिर कहां फंसा पेच?

Alwar Road Project: अलवर। सरकार ने पिछले बजट में बहरोड़ मार्ग को फोरलेन करने व भूगोर तिराहे से हनुमान सर्किल तक सड़क चौड़ीकरण की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हो पाया। डीपीआर जरूर बनी है, जो मुख्यालय पर लंबित हैं। ऐसे में वाहन चालक इन मार्गों पर फर्राटा नहीं भर पा रहे। साथ ही बहरोड़ रोड के जर्जर होने से वाहन चालकों को परेशानी हो रही है।