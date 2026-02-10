Road Project: न अलवर-बहरोड़ मार्ग फोरलेन हुआ और न भूगोर तिराहे से हनुमान सर्किल तक सड़क चौड़ी हुई, आखिर कहां फंसा पेच?

अलवर-बहरोड़ सड़क मार्ग। फोटो: पत्रिका
Alwar Road Project: अलवर। सरकार ने पिछले बजट में बहरोड़ मार्ग को फोरलेन करने व भूगोर तिराहे से हनुमान सर्किल तक सड़क चौड़ीकरण की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हो पाया। डीपीआर जरूर बनी है, जो मुख्यालय पर लंबित हैं। ऐसे में वाहन चालक इन मार्गों पर फर्राटा नहीं भर पा रहे। साथ ही बहरोड़ रोड के जर्जर होने से वाहन चालकों को परेशानी हो रही है।
अलवर शहर के जेल सर्किल से लेकर बहरोड़ तक 70 किमी लंबे मार्ग का चौड़ीकरण करके फोरलेन बनाना है। अभी यह सड़क मार्ग टू लेन है। इस मार्ग पर वाहनों का भार लगातार बढ़ रहा है। यहां से वाहन सीधे जयपुर-दिल्ली हाईवे से भी जुड़ते हैं। इस समय यह मार्ग जर्जर है। अलवर से बहरोड़ की यात्रा में 2 घंटे लग रहे हैं।
इसी समय की बचत के लिए सरकार ने फोरलेन की घोषणा की थी। आरएसआरडीसी ने इसके लिए करीब 450 करोड़ की डीपीआर तैयार की, जो पीडब्ल्यूडी मुख्यालय में लंबित है। इसे मंजूरी के लिए तेजी नहीं दिखाई जा रही है, जबकि जनता प्रोजेक्ट के धरातल पर आने का इंतजार कर रही है।
इसी तरह बजट घोषणा में तय हुआ कि भूगोर तिराहे से हनुमान सर्किल तक मार्ग चौड़ा किया जाएगा। घोषणा के बाद इस मार्ग पर काम शुरू होना था। इसी मार्ग पर यूआइटी की कॉलोनी अंबेडकर नगर है। साथ ही भाजपा से लेकर कांग्रेस के कार्यालय हैं।
यहां से वाहन सीधे दिल्ली, भरतपुर, जयपुर आदि जगहों के लिए जाते हैं। यह एनएच 248 ए के साथ जुड़ना है, जिस पर अब तक कार्य नहीं दिखा है। कहां पेच फंसा है, यह भी अब तक स्पष्ट नहीं किया गया। मार्ग चौड़ा न होने के कारण वाहन धीमी रफ्तार से चलते हैं। कई जगह से मार्ग जर्जर भी है।
बड़ी खबरेंView All
अलवर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग