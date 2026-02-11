बड़ा हादसा टला: रेलवे ट्रैक पर डाले सरिए, ट्रेन को इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोकना पड़ा

इसके बाद किसी अज्ञात व्यक्ति ने सरिए ट्रैक पर डाल दिए। जब मालगाड़ी यहां पहुंची, तो चालक को किसी वस्तु से भिड़ने की आवाज आने पर उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोका। संबंधित ठेकेदार व अन्य लोगों से पूछताछ की जा रही है। ट्रैक पर सरिए किसने डाले इसका पता लगाया जा रहा है।



रेलवे सूत्रों के अनुसार मालगाड़ी को करीब आधा घंटे के लिए रोका गया गया था। इसके बाद सरियों को वहां से हटाकर गाड़ी को रवाना किया गया। इस दौरान अन्य ट्रेनों का संचालन प्रभावित नहीं हुआ।