रसूखदारों के दर्जनों ट्रैक्टर रात-दिन खनन कर पहाड़ों को कर रहे खोखला, पर्यावरण और प्राकृतिक सौंदर्य को खतरा

सूत्रों के अनुसार कई स्थानों पर वन विभाग ने खाइयां खोदी है, लेकिन अवैध खनन करने वालों ने खाइयों को छोड़कर वन विभाग की बाउंड्री को तोड़कर नए रास्ते बना लिए। आरोप है कि एक कर्मचारी को विस्तृत क्षेत्र सौंपा हुआ है। इससे पूरी तरह से मॉनिटरिंग नहीं हो पाती। इधर अवैध खनन के साथ लीज से पत्थर डस्ट ला रहे वाहन क्षमता से अधिक भरकर चलते हैं। दस्तावेज के नाम पर उनके पास एक पर्ची होती है। जिसमें न तो कोई रजिस्ट्रेशन क्रमांक होता है और न ही किसी फर्म का नाम। इस तरह अवैध खनन और अवैध वसूली का खेल बेरोकटोक चल रहा है। लोगों का आरोप है कि उक्त मामलों में खनिज विभाग, वन विभाग, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रहे।