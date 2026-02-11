कठूमर दौरे पर जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला, सीएचसी निरीक्षण के दौरान दिए आवश्यक निर्देश

जिला कलक्टर ने चिकित्सा अधिकारियों और स्टाफ से चर्चा कर व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने आगामी बरसात के मौसम को ध्यान में रखते हुए भवन के जर्जर व आवश्यक हिस्सों की समय पर मरम्मत की कार्ययोजना तैयार करने को कहा, ताकि बारिश के दौरान मरीजों और स्टाफ को किसी प्रकार की परेशानी न हो।