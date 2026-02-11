राजस्थान बजट 2026-27 पेश: अलवर, भिवाड़ी के लिए हुई ये बड़ी घोषणा, देखें यहां  

Rajasthan Budget 2026 राजस्थान विधानसभा में डिप्टी सीएम एवं वित्त मंत्री दीया कुमारी की ओर से बजट 2026-27 पेश किया है। उन्होंने बजट में बड़ी और कई अहम घोषणाएं की हैं। बजट में राज्य के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़े कई बड़े एवं महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं, जिनका लक्ष्य सामाजिक कल्याण और क्षेत्रीय सुदृढ़ता को बढ़ावा देना है।