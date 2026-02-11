राजस्थान बजट 2026-27 पेश: अलवर, भिवाड़ी के लिए हुई ये बड़ी घोषणा, देखें यहां  

Rajasthan Budget - 2026 Announcements for Alwar (photo patrika)
Rajasthan Budget 2026 राजस्थान विधानसभा में डिप्टी सीएम एवं वित्त मंत्री दीया कुमारी की ओर से बजट 2026-27 पेश किया है। उन्होंने बजट में बड़ी और कई अहम घोषणाएं की हैं। बजट में राज्य के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़े कई बड़े एवं महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं, जिनका लक्ष्य सामाजिक कल्याण और क्षेत्रीय सुदृढ़ता को बढ़ावा देना है।
बजट में अलवर, भिवाड़ी, उदयपुर, कोटा, चूरू, पाली, नागौर एवं भरतपुर जैसे नगरीय क्षेत्रों में बाढ़ सुरक्षा के कार्यों के लिए 1,030 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इन स्थानीयताओं में आवश्यक ढांचागत सुधार और सुरक्षित जल निकासी की व्यवस्था के तहत बजट का उपयोग किया जाएगा।
शिक्षा के क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए खेल सामग्री और जादुई पिटारा की व्यवस्था के लिए 323 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे बाल विकास को और सशक्त बनाया जा सके।
स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने हेतु जिला चिकित्सालयों में विशेष नशा मुक्ति वार्ड स्थापित किए जाएंगे, जिससे नशे से पीड़ितों को बेहतर चिकित्सा और पुनर्वास सुविधा मिलेगी।
बजट में मेधावी विद्यार्थियों को भी प्रोत्साहन दिया गया है। 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को ई-वाउचर के माध्यम से 20,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी ताकि वे टैबलेट आदि तकनीकी साधनों की खरीद कर सकें।
सड़क सुरक्षा के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए 2,000 आधुनिक कैमरों की स्थापना के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो यातायात निगरानी और सुरक्षा को बेहतर बनाएंगे।
