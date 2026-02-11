Alwar News: मशीन निकालने के बाद ऑपरेटर की तलाश जारी, अभी तक कोई सुराग नहीं लगा हाथ 

हादसे के बाद से ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हैं। गाजियाबाद से मंगाई गई दो बड़ी क्रेनों की मदद से खाई में फंसी पोकलेन को बाहर निकाला गया। रेस्क्यू टीम के सदस्य ऑक्सीजन सिलेंडरों के सहारे पानी से भरी गहरी खाई में उतरे। खाई में भरे पानी को निकालने के लिए उच्च क्षमता की पंप मशीनों का उपयोग किया जा रहा है।