11 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

मलबे में दबी पोकलेन मशीन पांचवें दिन बाहर निकाली, ऑपरेटर की तलाश जारी

रामगढ़. क्षेत्र के ओड़ेला गांव में खनन क्षेत्र की लीज में हैवी ब्लास्टिंग के कारण पहाड़ ढहने से सौ फीट गहरी खाई में मलबे के नीचे दबी पोकलेन मशीन को पांचवें दिन मंगलवार को निकाल लिया गया है, लेकिन अभी तक मलबे में दबे मशीन ऑपरेटर श्रीकांत तिवारी का पता नहीं चल सका है। मौके [&hellip;]

2 min read
Google source verification

अलवर

image

Ramkaran Katariya

Feb 11, 2026

रामगढ़. क्षेत्र के ओड़ेला गांव में खनन क्षेत्र की लीज में हैवी ब्लास्टिंग के कारण पहाड़ ढहने से सौ फीट गहरी खाई में मलबे के नीचे दबी पोकलेन मशीन को पांचवें दिन मंगलवार को निकाल लिया गया है, लेकिन अभी तक मलबे में दबे मशीन ऑपरेटर श्रीकांत तिवारी का पता नहीं चल सका है। मौके पर बचाव कार्य जारी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू कर रही हैं। सोमवार को गाजियाबाद से दो बड़ी क्रेन मंगाई गई थीं। रेस्क्यू टीम के सदस्य ऑक्सीजन सिलेंडरों की सहायता से खाई में भरे पानी में उतरे और पोकलेन मशीन को मंगलवार को निकाल लिया गया। खाई में से पानी को निकालने के लिए अधिक हॉर्स पावर क्षमता की बड़ी मशीन की मदद ली जा रही है। डॉग स्क्वायड टीम भी बुलाई गई है। पहाड़ ढहने की यह घटना शुक्रवार शाम को हुई थी। तभी से बचाव कार्य जारी है। मौके पर उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, डीएसपी व थाना अधिकारी मोर्चा संभाले हुए हैं। इधर, मंगलवार को पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा मौके पर पहुंचे और पीडि़त परिवार की सांत्वना दी।---

अब पूरा ध्यान लापता मशीन ऑपरेटर परपोकलेन मशीन निकालने के बाद अब बचाव दलों का ध्यान लापता मशीन ऑपरेटर पर है। खाई के एक हिस्से में पहाड़ के गिरे हुए हिस्से (पत्थरों का मलबा) हटाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। थानाधिकारी विजेंद्र सिंह ने बताया कि जेसीबी और पोकलेन मशीन की सहायता से कच्चे रास्ते को साफ करने की कोशिश की जा रही है। मलबा हटाने के बाद बचाव दल के कर्मियों का अंदर जाना आसान और सुरक्षित हो जाएगा।

--नुकीली चट्टानों से गोताखोर के पैर में लगी चोट

बचाव कार्य के लिए पंजाब से गोताखोर बुलाए गए हैं। इन्हीं में शामिल एक गोताखोर आशु मलिक को रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान नुकीली चट्टानों से पैर में चोट आई है। उसे खाई से निकाल प्राथमिक उपचार दिया गया। बाद में रामगढ़ के उप जिला अस्पताल में उपचार कराया गया। स्थानीय प्रशासन के साथ खनिज विभाग, डीजीएमएस अजमेर से माइनिंग सुरक्षा अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं।---

रेस्क्यू के पांचवें दिन खाई में गिरी पोकलेन मशीन को क्रेन की सहायता से बाहर निकाल लिया गया है। डॉग स्क्वॉड को घटनास्थल पर बुलाया गया है। मशीन ऑपरेटर की तलाश जारी है। खाई में से पानी निकालने के लिए हाई पावर मोटर की मदद ले रहे हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल करते वक्त धुएं से मधुमिक्खयां बचाव दल पर हमला कर रही हैँ।- पिंटू कुमार, डीएसपी रामगढ़

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

11 Feb 2026 12:45 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / मलबे में दबी पोकलेन मशीन पांचवें दिन बाहर निकाली, ऑपरेटर की तलाश जारी

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

शिवा कॉरिडोर, हेमू पैनोरमा और सीवरेज योजना अब तक शुरू नहीं, पिछली घोषणाएं रही अधूरी

अलवर

रसूखदारों के दर्जनों ट्रैक्टर रात-दिन खनन कर पहाड़ों को कर रहे खोखला, पर्यावरण और प्राकृतिक सौंदर्य को खतरा

अलवर

पानी का निकास अवरुद्ध होने से सड़क बनी तालाब, दबंगों ने सरकारी जमीन पर किया अतिक्रमण

अलवर

आयुष्मान कार्ड वितरण में पिछड़ा अलवर, प्रदेश में 16वां स्थान

अलवर

युवा संबल रोजगार मेला-2026 का आयोजन, महिलाओं को भी मिले आजीविका के अवसर

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.