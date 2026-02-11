मलबे में दबी पोकलेन मशीन पांचवें दिन बाहर निकाली, ऑपरेटर की तलाश जारी

रामगढ़. क्षेत्र के ओड़ेला गांव में खनन क्षेत्र की लीज में हैवी ब्लास्टिंग के कारण पहाड़ ढहने से सौ फीट गहरी खाई में मलबे के नीचे दबी पोकलेन मशीन को पांचवें दिन मंगलवार को निकाल लिया गया है, लेकिन अभी तक मलबे में दबे मशीन ऑपरेटर श्रीकांत तिवारी का पता नहीं चल सका है। मौके पर बचाव कार्य जारी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू कर रही हैं। सोमवार को गाजियाबाद से दो बड़ी क्रेन मंगाई गई थीं। रेस्क्यू टीम के सदस्य ऑक्सीजन सिलेंडरों की सहायता से खाई में भरे पानी में उतरे और पोकलेन मशीन को मंगलवार को निकाल लिया गया। खाई में से पानी को निकालने के लिए अधिक हॉर्स पावर क्षमता की बड़ी मशीन की मदद ली जा रही है। डॉग स्क्वायड टीम भी बुलाई गई है। पहाड़ ढहने की यह घटना शुक्रवार शाम को हुई थी। तभी से बचाव कार्य जारी है। मौके पर उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, डीएसपी व थाना अधिकारी मोर्चा संभाले हुए हैं। इधर, मंगलवार को पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा मौके पर पहुंचे और पीडि़त परिवार की सांत्वना दी।---