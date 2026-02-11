Alwar News:  माचाड़ी के समीप सड़क हादसे में 60 वर्षीय वृद्ध की मौत, पुलिस जांच में जुटी

परिजन सुखराम मीना ने बताया कि उनके रिश्तेदार जगराम मीना, निवासी नांगल लाठ (टोडा भीम), जिला करौली, प्याज लेकर अलवर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान माचाडी गांव के पास उनकी वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसा इतना गंभीर था कि जगराम मीना की मौके पर ही मौत हो गई।