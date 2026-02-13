दिनदहाड़े गाेवंश की हत्या का प्रयास, 6 अज्ञात लोगाें के खिलाफ मामला दर्ज

गोविंदगढ़. क्षेत्र के प्लान खेड़ा गांव में दिनदहाड़े एक गाेवंश की हत्या के प्रयास का मामला सामने आया है। आरोप है कि कुछ लोगों ने एक गोवंश पर धारदार हथियार से हमला किया। ग्रामीण मौके पर पहुंचे, तो सभी आरोपी फरार हो गए। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने 6 अज्ञात लोगाें के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पशु चिकित्सालय में बड़ी संख्या में ग्रामीण और हिंदू संगठनों के लोग एकत्रित हो गए। पुलिस ने आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने का आश्वासन देकर उन्हें शांत किया। लोगों ने पुलिस-प्रशासन पर निष्क्रियता का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तार नहीं किया गया, तो आंदोलन किया जाएगा।---