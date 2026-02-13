13 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

दिनदहाड़े गाेवंश की हत्या का प्रयास, 6 अज्ञात लोगाें के खिलाफ मामला दर्ज

गोविंदगढ़. क्षेत्र के प्लान खेड़ा गांव में दिनदहाड़े एक गाेवंश की हत्या के प्रयास का मामला सामने आया है। आरोप है कि कुछ लोगों ने एक गोवंश पर धारदार हथियार से हमला किया। ग्रामीण मौके पर पहुंचे, तो सभी आरोपी फरार हो गए। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने 6 अज्ञात लोगाें के खिलाफ थाने में [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

अलवर

image

Ramkaran Katariya

Feb 13, 2026

filter: 104; fileterIntensity: 0.8; filterMask: 0; captureOrientation: 0; runfunc: 0; algolist: 0; multi-frame: 1; brp_mask:8; brp_del_th:0.0000,0.0000; brp_del_sen:0.0000,0.0000; motionR: 65536; delta:1; bokeh:1; module: photo;hw-remosaic: false;touch: (-1.0, -1.0);sceneMode: 4194304;cct_value: 0;AI_Scene: (-1, -1);aec_lux: 229.51254;aec_lux_index: 0;albedo: ;confidence: ;motionLevel: -1;weatherinfo: weather?null, icon:null, weatherInfo:100;temperature: 30;zeissColor: bright;

गोविंदगढ़. क्षेत्र के प्लान खेड़ा गांव में दिनदहाड़े एक गाेवंश की हत्या के प्रयास का मामला सामने आया है। आरोप है कि कुछ लोगों ने एक गोवंश पर धारदार हथियार से हमला किया। ग्रामीण मौके पर पहुंचे, तो सभी आरोपी फरार हो गए। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने 6 अज्ञात लोगाें के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पशु चिकित्सालय में बड़ी संख्या में ग्रामीण और हिंदू संगठनों के लोग एकत्रित हो गए। पुलिस ने आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने का आश्वासन देकर उन्हें शांत किया। लोगों ने पुलिस-प्रशासन पर निष्क्रियता का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तार नहीं किया गया, तो आंदोलन किया जाएगा।---

बिना अनुमति चल रहीं मीट की दुकानेंग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में पहले भी इस तरह की गतिविधियों की जानकारी पुलिस-प्रशासन को दी गई थी, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अफसरों की ढिलाई और निगरानी की कमी के कारण असामाजिक तत्वों के हौसले बुलंद हैं। लोगों ने क्षेत्र में बिना अनुमति संचालित हो रहीं मीट की दुकानों पर भी सवाल खड़े किए हैं। आरोप है कि कई स्थानों पर नियमों की अनदेखी कर खुलेआम मीट की दुकानें संचालित की जा रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ स्थानों पर बिरयानी के नाम पर प्रतिबंधित मांस बेचे जाने की आशंका है। ग्रामीणों ने इसकी निष्पक्ष जांच की मांग की है।

--घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी। गोवंश का उपचार कराया गया है। आरोपियों की तलाश के लिए टीम गठित की है। मामले की जांच की जा रही है।

- धर्म सिंह, थाना प्रभारी, गोविंदगढ़

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 Feb 2026 12:41 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / दिनदहाड़े गाेवंश की हत्या का प्रयास, 6 अज्ञात लोगाें के खिलाफ मामला दर्ज

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

मिनी स्टेडियम की घोषणा कागजों में गुम, धरातल पर निर्माण के नाम पर कुछ नहीं हुआ

अलवर

एडीएम सिटी व एडिशनल एसपी ने किया मौका मुआयना

समाचार

टहला क्षेत्र के अनेक गांवों में आंवले के बगीचे से किसानों को हो रहा मोटा मुनाफा

अलवर

10वीं बोर्ड की परीक्षा: प्रथम दिन अंग्रेजी का पेपर हुआ अच्छा, विद्यार्थियों के चेहरे पर छाई खुशी

अलवर

Alwar News: बजट से कर्मचारियों में आक्रोश, बजट की प्रतिलिपि जलाई

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.