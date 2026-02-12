12 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

Alwar News: बजट से कर्मचारियों में आक्रोश, बजट की प्रतिलिपि जलाई

अखिल राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों ने गुरुवार को मिनी सचिवालय के बाहर राज्य बजट की प्रतियां जलाकर विरोध प्रदर्शन किया।

less than 1 minute read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Feb 12, 2026

कर्मचारियों ने जताया आक्रोश (फोटो - पत्रिका)

अखिल राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों ने गुरुवार को मिनी सचिवालय के बाहर राज्य बजट की प्रतियां जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। महासंघ ने बजट को कर्मचारियों, संविदा कर्मियों, मानदेय कार्मिकों और पेंशनरों के लिए अत्यंत निराशाजनक बताते हुए सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाया।

अध्यक्ष मनोज कुमार मीणा ने कहा कि बजट भाषण में कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों पर मात्र तीन मिनट चर्चा की गई और सदन में भी इस पर कोई उत्साह नहीं दिखा। महासंघ के अनुसार सरकार ने पदोन्नति व वेतन विसंगतियों के समाधान पर ठोस घोषणा नहीं की। आठवें वेतन आयोग को लेकर भी 2027 तक समिति गठन की बात कहकर कर्मचारियों को गुमराह किया गया है।


महासंघ ने आरोप लगाया कि समितियों के गठन से केवल सेवानिवृत्त अधिकारियों को लाभ मिलेगा, जबकि प्रदेश के करीब 8.50 लाख कर्मचारी, 5 लाख संविदा कर्मी और ढाई लाख से अधिक मानदेय कर्मियों के हितों की अनदेखी की गई है। इस मौके पर केसरी सिंह गुर्जर, फैयाज खान, दिनेश यादव सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

12 Feb 2026 06:04 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Alwar News: बजट से कर्मचारियों में आक्रोश, बजट की प्रतिलिपि जलाई

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

19 फरवरी को होगा अलवर में 29 वां अखिल भारतीय सैनी सामूहिक विवाह समारोह

अलवर

राजस्थान में यहां बोरवेल से निकले ‘चांदी’ जैसे पत्थर, मजदूरों और लोगों में लूट की मची होड़

अलवर

पूर्व विधायक बलजीत यादव की गिरफ्तारी वैध, 28 तक भेजा जेल

अलवर

राजस्थान: घर के स्लोप से टकराई बाइक, दो युवकों की मौत, एक का BSF में हुआ था चयन, ज्वॉइनिंग का था इंतजार

अलवर

कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू, पहली बार लागू हुआ बारकोड सिस्टम

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.